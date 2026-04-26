Ron Jans menceritakan apa yang ia katakan kepada para pendukung FC Utrecht yang marah setelah kekalahan telak dari Excelsior

Ron Jans, setelah pertandingan Excelsior melawan FC Utrecht, tentu saja tidak puas dengan penampilan timnya. Utrecht tampil sangat lemah di Rotterdam dan kalah telak 5-0.

Noah Naujoks membawa Excelsior unggul atas Utrecht pada menit kesebelas. Setelah itu, keadaan semakin memburuk bagi tim asal Utrecht. Matisse Didden mendapat dua kartu kuning dalam waktu singkat, dan kemudian Excelsior memperlebar keunggulan menjadi 5-0 melalui gol-gol dari Derensili Sanches Fernandes (dua kali), Irakli Yegoian, dan Lennard Hartjes.

Setelah pertandingan, Jans mengatakan kepada ESPN bahwa ia tidak menyangka kekalahan telak ini. “Pukul 12.15, hari Minggu, cuaca cerah, tim bermain bagus, kerja kerasnya cukup baik… Tapi ini benar-benar tidak ada apa-apanya,” kata sang pelatih.

“Mereka memang pantas menang. Kami tidak berduel, hanya bertahan dari jarak jauh, di awal kami masih beberapa kali keluar dengan berbahaya, tapi umpan terakhirnya tidak ada… Dengan sepuluh pemain dan tertinggal 2-0, kami mencoba membalikkan keadaan di babak istirahat, tapi setelah 3-0, semuanya sudah berakhir.”

Setelah pertandingan, terlihat bahwa Jans berjalan menuju para pendukung Utrecht yang ikut serta untuk berbincang sebentar dengan mereka. “Saya meminta maaf kepada mereka,” katanya. “Itu sangat buruk.”

Terhadap para pemainnya, Jans bahkan tidak terlalu marah. “Saya cukup menahan diri di ruang ganti. Saya mengatakan bahwa ini bukanlah siapa kami dan siapa yang ingin kami jadi.”

“Tapi besok dalam evaluasi pasca-pertandingan, kita pasti akan membahasnya lagi. Karena ini tidak boleh terjadi dan membutuhkan jawaban. Kita bisa jauh lebih baik, dan kita harus membalikkan keadaan ini,” tutupnya.