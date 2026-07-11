Romero mengungkap kejutan soal golnya ke gawang Mesir: Scaloni pasti akan membunuhku!

Bek tim nasional Argentina, Cristian "Coti" Romero, mengungkap kisah di balik gol yang dicetaknya ke gawang Mesir, saat kedua tim bertanding di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk maju ke lini depan bukanlah atas instruksi pelatih kepala Lionel Scaloni, melainkan didorong oleh situasi pertandingan.

Romero mencetak gol penting dalam kebangkitan Argentina saat melawan Mesir, setelah sebelumnya tertinggal 2-0, sehingga berkontribusi membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2 dan lolos ke perempat final.

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Mengenai golnya (yang pertama bagi Argentina dalam pertandingan tersebut), Romero mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Argentina "Diario Ole": "Keputusan saya untuk bermain sebagai penyerang hanyalah dorongan emosional, karena situasi seperti ini memaksa Anda untuk melakukannya dalam konteks pertandingan, ketika tertinggal 2-0, dan itu bukan rencana dari staf pelatih."

Bek Tottenham itu menambahkan sambil bercanda: “Jika (pelatih) Scaloni melihat saya bermain sebagai penyerang lagi, dia pasti akan membunuh saya.”

Dengan kemenangan dramatisnya atas Mesir, Argentina melaju untuk menghadapi Swiss yang mengalahkan Kolombia melalui adu penalti, dan pemenangnya akan bertanding melawan pemenang antara Norwegia dan Inggris.



