Romenige: Saya tidak suka situasi ini... Ingatlah apa yang dilakukan Real Madrid di Munich

Karl-Heinz Rummenigge, legenda Bayern Munich dan mantan CEO klub tersebut, serta anggota dewan pengawas saat ini, memperingatkan agar tidak terlalu optimis menjelang leg kedua perempat final Liga Champions, yang akan digelar melawan Real Madrid pada Rabu mendatang di Allianz Arena.

Raksasa Bavaria itu kembali dengan kemenangan berharga (2-1) dari markas Los Merengues, Selasa lalu, pada leg pertama, namun hal itu belum cukup untuk menenangkan Rummenigge, terutama setelah serangkaian kemenangan Real Madrid atas Bayern Munich di babak gugur.

Romagnoli mengatakan, dalam wawancara dengan jaringan "DAZN": "Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan membiarkan optimisme berlebihan semakin memburuk.. Saat ini saya merasa sedikit tegang, dan jujur saja, saya sama sekali tidak menyukainya."

Dia melanjutkan: "Real Madrid sudah cukup sering menimbulkan masalah bagi kami di sini, di Munich, dan saya ingin mengingatkan semua orang akan hal itu."

Dia menambahkan bahwa para pemain, staf teknis, dan suporter harus tetap fokus dan bermain cerdas dalam pertandingan leg kedua yang akan digelar di Allianz Arena.

Pemenang antara Real Madrid dan Bayern Munich dijadwalkan akan bertemu di semifinal dengan pemenang antara Liverpool dan Paris Saint-Germain, yang menang di leg pertama di kandang sendiri (2-0).