Romenige memperingatkan Bayern menjelang laga puncak melawan Real Madrid: Sejarah terkini menyimpan pelajaran yang pahit

Meskipun para pendukung Bayern Munich sedang diliputi euforia setelah meraih kemenangan berharga 2-1 atas Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan pengawas dan legenda manajemen klub, mengeluarkan pernyataan "realistis" yang bertujuan untuk meredam optimisme berlebihan menjelang pertandingan leg kedua yang menentukan di "Santiago Bernabéu".

Peringatan terhadap "kebisingan" media

Dalam wawancara dengan platform DAZN, Rummenigge mengungkapkan kekhawatirannya terhadap hiruk-pikuk media yang saat ini mengelilingi tim, menegaskan bahwa menjaga fokus adalah satu-satunya kunci untuk lolos.

Rominegge mengatakan: "Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan membiarkan gelombang antusiasme berlebihan meluap sekarang. Saat ini saya merasakan adanya kebisingan, dan sejujurnya saya tidak menyukainya."

Romenige menekankan bahwa menghadapi Real Madrid di Munich membutuhkan disiplin taktis dan mental yang lebih baik daripada yang ditunjukkan pada leg pertama, sambil mengingatkan bahwa sejarah baru-baru ini menyimpan pelajaran pahit bagi tim Bavaria.

Mengingat "hantu" tahun 2014

Untuk memperkuat pandangannya, Rummenigge mengingat skenario semifinal 2014, ketika Bayern memasuki leg kedua di Munich dengan optimisme tinggi meskipun kalah 1-0 di leg pertama, namun berakhir dengan bencana sepak bola dan kekalahan telak 4-0.

Bayern Munich telah melangkah ke jalur yang benar berkat penampilan luar biasa di leg pertama, di mana tim tersebut menerjemahkan dominasi mereka menjadi gol melalui Luis Diaz dan Harry Kane.

Meskipun bintang Prancis Kylian Mbappé memperkecil ketertinggalan, keahlian kiper veteran Manuel Neuer mencegah "Los Blancos" membalikkan keadaan.

Mengenai kesulitan kompetisi ini, Rummenigge menambahkan: "Memenangkan Liga Champions dalam formatnya saat ini, dengan tingkat intensitas dan kualitas seperti ini, menjadi lebih sulit dari sebelumnya."

Jalan menuju "Munich 2025"

Jika raksasa Bavaria berhasil melewati rintangan Real Madrid pada Rabu mendatang, mereka akan bertemu di semifinal dengan pemenang dari laga puncak antara Liverpool dan Paris Saint-Germain.

Perlu diingat bahwa klub asal Paris itu unggul 2-0 pada leg pertama, namun semua mata kini tertuju ke Stadion Anfield pekan depan untuk mengetahui siapa lawan potensial mereka di babak semifinal.

