Romelu Lukaku tidak lagi diterima di Napoli: Pemain asal Belgia itu harus membayar denda yang sangat tinggi

Romelu Lukaku akan hengkang dari Napoli, demikian dilaporkan oleh sejumlah media Italia, termasuk La Gazzetta dello Sport. Pemain asal Belgia itu harus membayar denda sebesar 150.000 euro kepada klub, atau sebesar 20 persen dari gaji kotor bulanan.

Pada akhir Maret, Lukaku menimbulkan kekecewaan besar di kalangan manajemen Napoli. Penyerang berpengalaman itu telah menarik diri dari tim nasional Belgia untuk fokus pada pemulihan cedera paha atasnya, namun kemudian memilih untuk tetap tinggal di Belgia, bertentangan dengan keinginan manajemen klub dan pelatih Antonio Conte.

Pelatih asal Italia itu sebenarnya ingin agar Lukaku melanjutkan pemulihannya di Naples. Sky Sports Italia saat itu sudah melaporkan bahwa klub kini mempertimbangkan untuk menjatuhkan denda besar kepada penyerang tersebut, yang dilaporkan telah melanggar aturan internal yang ketat terkait perilaku pemain dan protokol pemulihan.

Pada hari Senin, telah berlangsung pertemuan antara agen Lukaku dan dewan direksi juara Italia tersebut. Menurut media Italia, agen tersebut telah diberi tahu bahwa kliennya diperbolehkan hengkang pada musim panas ini.

Penyerang berusia 32 tahun ini telah berjuang melawan cedera paha sepanjang musim, namun tampaknya ia akan siap untuk Piala Dunia musim panas mendatang.

Hingga saat ini, ia hanya bermain selama 64 menit dan mencetak satu gol dalam tujuh pertandingan di berbagai kompetisi. Kurangnya ritme pertandingan menjadi alasan utama keputusannya untuk melewatkan pertandingan persahabatan Belgia melawan Amerika Serikat dan Meksiko.