Romelu Lukaku: Jose Mourinho Sudah Berkontribusi Banyak Untuk Manchester United

Kendati dirumorkan memiliki konflik karena gagal mengeluarkan potensi terbaiknya, rasa hormat yang tinggi ternyata masih dimiliki Romelu Lukaku pada mantan Manajernya di Manchester United, Jose Mourinho.

The Special One disebutnya sudah berkontribusi pada banyak hal dalam dua setengah musim periodenya di Old Trafford. Dia juga jadi alasan utama Lukaku hijtrah ke United, kala diboyong dari Everton pada musim panas 2017.

"Mourinho sudah berkontribusi pada banyak hal untuk klub ini [United]. Dia memenangkan banyak trofi, jadi saya punya respek yang tinggi terhadapnya. Dia juga jadi Manajer yang merekrut saya ke klub ini," sanjung Lukaku, seperti dikutip Eleven Sports.

Namun Lukaku juga menegaskan bahwa dirinya enggan untuk membandingkan Mou dengan Manajer penggantinya, Ole Gunnar Solskjaer, yang secara ajaib raih rekor 100 persen kemenangan sejak diangkat.

"Tidak, saya tidak ingin membandingkan keduanya. Lagipula baru memulai kisahnya di klub ini," lanjut bomber internasional Belgia tersebut.

"Saya hanya berharap semuanya bisa berjalan baik ke depan. Saya berharap United bisa menyelesaikan Liga Primer Inggris di posisi empat besar dan bisa memenangkan trofi," pungkasnya bijak.

Musim ini penyerang berusia 25 tahun itu baru persembahkan sembilan gol, dari total 28 penampilannya di semua ajang untuk Setan Merah.