Al Ahli memberikan dukungan kepada Al Diriyah sebelum pertandingannya melawan Al Ittihad, besok Jumat pada pekan ke-11 Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, manajemen Al Diriyah menerima persetujuan dari manajemen Al Ahli untuk mengizinkan tim utama sepak bolanya menggelar latihan terakhir, hari Kamis ini, di stadion klub tersebut, sebagai persiapan menghadapi Al Ittihad di Stadion Al Inma di Kota Olahraga Raja Abdullah, Jeddah.

Sumber yang sama menuturkan bahwa rombongan klub ibu kota itu tiba lebih awal di Kota Jeddah untuk menghemat waktu dan mempersiapkan diri menghadapi laga ini, dengan lebih memilih menjalani latihan terakhir di Jeddah.



Pelatih Al Diriyah asal Portugal, Bruno Lage, berupaya menyusun rencana yang tepat selama latihan hari Kamis, dengan mengandalkan delapan pemain asing, dipimpin oleh pemain Aljazair Adel Boulbina, pemain Uruguay Darwin Nunez, dan pemain Prancis Enzo Millot.

Al Diriyah memenangi pertandingan sebelumnya atas Al Riyadh dengan satu gol tanpa balas, yang dicetak oleh pemain Spanyol Oscar Rodriguez, yang membawa timnya melonjak ke peringkat ketujuh dengan koleksi 15 poin, unggul atas Al Ettifaq berdasarkan selisih gol.