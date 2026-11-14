Romario menyerang Ancelotti dan meminta presiden federasi memecatnya: "Kamu tidak cukup bagus untuk Brasil!"

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Kekalahan Brasil dalam laga persahabatan melawan Jepang membuat Carlo Ancelotti menuai banyak kritik. Kritik paling keras datang dari mantan bintang Brasil, Romario, yang meminta Ancelotti dipecat melalui media.

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Situasi tak mungkin lebih buruk lagi bagi Carlo Ancelotti. Pelatih timnas Brasil itu mengakhiri laga persahabatan melawan Jepang hari ini dengan kekalahan 3-2 yang diderita setelah menit ke-90, satu kartu merah, dan pernyataan kontroversial mengenai wasit. Namun, yang paling berat adalah kritik keras yang mulai menghujaninya, termasuk dari sejumlah mantan pemain besar timnas Brasil. Kritik mantan juara dunia Romario juga menyita perhatian di Brasil.

PERTANDINGAN - Penampilan Brasil tentu menjadi sorotan. Mereka gagal menampilkan permainan yang sepadan dengan nama besar mereka saat menghadapi Jepang. Bahkan, dalam 19 menit pertama, Brasil sudah kebobolan dua kali lewat gol Kubo dan Nakamura. Sisi positifnya, tanpa diragukan lagi, adalah respons Vinicius Junior. Ia juga kerap mendapat kritik, tetapi kali ini kembali mencetak gol, bukan sekali melainkan dua kali, pada menit ke-33 dan ke-75. Debut bek sayap Inter Carlos Augusto tidak berjalan baik, tetapi seluruh lini pertahanan Brasil tampil lebih buruk pada menit ke-91, ketika Sakamoto mencetak gol penentu kemenangan Jepang. Gol itu memicu protes keras dari Brasil, sementara Raphinha dan Ancelotti sama-sama diusir.

ROMARIO: "SUDAH BERAKHIR!" - Romario sebelumnya sudah meminta Ancelotti pergi pada Juli, setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Saat itu, ia menyebut penampilan tersebut "memalukan". Hari ini, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, ia melontarkan kritik yang lebih keras:

"Ancelotti, ini sudah berakhir! Kemasi barang-barangmu dan pergi! Tidak ada yang mempertanyakan rekam jejakmu. Kamu adalah salah satu pelatih terhebat yang pernah ada dalam sepak bola dunia, tetapi kamu membuktikannya di level klub. Bersama timnas Brasil, sejauh ini, kamu belum membuktikan bahwa kamu mampu memenuhi tuntutan tugas ini. Kami sudah muak!"

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KRITIK POLITIS - Kritik Romario juga bernuansa politis karena ia merupakan senator dalam pemerintahan Brasil. Mantan juara dunia 1994 itu langsung meminta ketua federasi sepak bola Brasil, Samir Xaud (42 tahun), untuk segera memecat Ancelotti:



"Samir, kamu masih muda, orang Brasil, dan saya percaya kamu menginginkan yang terbaik untuk sepak bola kita. Namun, sudah waktunya menunjukkan bahwa kamu berani mengambil keputusan. Pecat Ancelotti! Jersey timnas Brasil tidak boleh dipermainkan. Kita tidak bisa mengambil risiko menyia-nyiakan satu Piala Dunia lagi. Saatnya bertindak adalah sekarang."