Romansa yang berakibat fatal, baku pukul dengan rekan setim, dan sebuah Aston Martin yang hancur! Kisah gila Lord Bendtner

Jika kehidupan dan karakter Nicklas "Lord" Bendtner harus dirangkum dalam satu anekdot, maka kisah berikut layak dipilih. Cerita ini berasal dari masanya sebagai talenta penuh harapan di Arsenal.

Atas perintah pelatih Arsene Wenger, psikolog Jacques Crevoisier ketika itu setiap tahun melakukan tes psikometrik terhadap seluruh pemain Arsenal untuk mengetahui lebih banyak tentang karakter mereka. "Salah satu kategorinya bernama 'persepsi diri terhadap kemampuan sendiri', jadi seberapa baik pemain menilai dirinya sendiri," tutur Crevoisier kemudian. "Dalam skala satu sampai sembilan, Bendtner mendapat nilai sepuluh. Kami belum pernah melihat hal seperti itu." Asisten Wenger, Pat Rice, disebut duduk di samping Crevoisier selama tes Bendtner dan nyaris tak bisa menahan tawa.

"Jika Bendtner menyia-nyiakan sebuah peluang, dia selalu benar-benar yakin bahwa itu bukan salahnya," nilai Crevoisier. "Orang bisa mengatakan itu adalah masalah. Sampai batas tertentu memang bisa seperti itu. Namun, itu juga bisa dilihat sebagai pemain yang memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit lagi setelah kemunduran."

Selamat datang di dunia Nicklas Bendtner. Pria yang pernah menyebut dirinya sebagai "salah satu striker terbaik di dunia". Yang membagikan foto dirinya bersama Ballon d'Or. Yang pada kenyataannya bukan salah satunya, dan juga tidak pernah mendapatkan yang satunya lagi. Yang pada usia 21 tahun menjalin hubungan dengan perempuan 34 tahun dari keluarga bangsawan Denmark dan dari situlah mendapat julukan "Lord". Yang berselisih dengan rekan setim, menghancurkan mobil, menghamburkan uang, mengenakan gelang kaki elektronik, mengakhiri kariernya lebih awal tanpa banyak keberhasilan besar di lapangan. Yang menjadi lebih terkenal daripada yang seharusnya dimungkinkan oleh kemampuan sepak bolanya. Selamat datang di dunia seorang pemberontak sejati.

Bendtner di Arsenal: perselisihan dengan Thierry Henry, baku hantam dengan Emmanuel Adebayor

Bendtner tumbuh di ibu kota Denmark, Kopenhagen, tetapi sudah pindah ke akademi Arsenal di London saat berusia 17 tahun. Itu terjadi pada 2005, ketika Arsenal asuhan Wenger merupakan salah satu tim terbaik di dunia. Tak lama setelah kedatangannya, Bendtner diberi kesempatan menunjukkan diri dalam sebuah gim latihan bersama tim senior. Begitulah ia menceritakannya dalam bukunya, "Both Sides".

Instruksinya disebut berbunyi: maksimal dua sentuhan bola. Ketika ikon klub Thierry Henry menyentuh bola tiga kali, Bendtner menurut pengakuannya sendiri langsung melayangkan protes keras. Asisten Arsenal, Rice, mengabaikan keberatan itu, lalu Bendtner sendiri juga menyentuh bola tiga kali - dan pelanggaran diberikan untuk lawannya. Atas ketidakadilan yang mencolok ini, ia disebut mengeluh lebih keras lagi, yang kemudian memicu adu mulut panas dengan Henry. Halo semuanya, inilah Lord yang sedang dalam proses lahir!

Setelah masa peminjaman yang sukses ke klub divisi dua Birmingham City, Bendtner pada 2007 di usia 19 tahun sukses menembus tim utama Arsenal secara permanen. Raksasa setinggi 1,93 meter itu mengesankan dengan posturnya yang kokoh dan kekuatannya dalam duel udara. Bendtner mencetak gol-gol pertamanya dan menerima pukulan pertamanya - tepatnya dalam sebuah perkelahian di lapangan. Itu terjadi dalam derbi London Utara melawan Tottenham. Lawannya: rekan setimnya sendiri, Emmanuel Adebayor, yang pada akhirnya mengenai Bendtner dengan sundulan. "Darah mengucur deras dan hidung saya membengkak," kata Bendtner. Soal apa penyebab pastinya? Tak pernah benar-benar terungkap, keduanya memang tidak akur.

Bendtner memang tampil cukup reguler untuk Arsenal pada tahun-tahun berikutnya, tetapi ia tak pernah berhasil naik kelas menjadi pemain inti mutlak dan pencetak gol yang bisa diandalkan. Meski begitu: "Jika Anda bertanya apakah saya termasuk striker terbaik di dunia, saya akan menjawab 'Ya', karena saya yakin akan hal itu," jelas Bendtner. Hanya ada satu hal dalam permainannya yang masih perlu ditingkatkan: "Gol adalah satu-satunya hal yang masih kurang dari saya."

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Bagaimana Nicklas Bendtner menjadi Lord - dan menghamburkan uangnya

Lebih konsisten daripada gol, Bendtner menghadirkan kisah-kisah spektakuler di luar lapangan. Pada 2009, saat itu ia berusia 21 tahun, ia menjalin hubungan dengan Caroline Fleming yang 13 tahun lebih tua darinya, seorang model, presenter, keturunan langsung pahlawan laut Denmark Niels Juel, dan bagian dari keluarga bangsawan yang sangat kaya. Keduanya berkenalan lewat sebuah reality show, saat Fleming merenovasi kastelnya. Dari kisah cinta itu, yang tersisa bagi Bendtner adalah seorang putra dan julukan "Lord".

Atau kisah yang ini: setelah menghancurkan Aston Martin miliknya pada 2010, ia keluar dari mobil tanpa cedera, melepaskan seluruh pakaiannya, lalu memeriksa di kaca spion yang ia cabut sendiri apakah tubuhnya mengalami luka apa pun. Ketelanjangan memang selalu menjadi semacam hal tersendiri bagi Bendtner. Saat meninggalkan sebuah klub malam di Manchester, ia difoto dengan celana yang melorot. Suatu kali ia mengunggah foto dirinya di media sosial tanpa sehelai kain pun, kecuali sebuah bra di area genitalnya.

Bendtner menghasilkan banyak uang dan langsung menghamburkannya. Ia pernah membayar 150.000 poundsterling untuk satu peti anggur, dan di kasino ia menghabiskan total sekitar tujuh juta euro, seperti yang ia akui setelah pensiun. "Begitu Anda terbiasa dengan dorongan adrenalin dari sepak bola, sangat sulit menemukannya di tempat lain," kata Bendtner. "Itu juga alasan mengapa orang bermain, untuk mendapatkan perasaan itu. Tetapi Anda hanya mendapatkannya jika taruhannya sangat tinggi."

Banyak uang Bendtner hilang bukan hanya karena judi, tetapi juga di berbagai pengadilan. Pada Euro 2012, setelah mencetak gol untuk Denmark melawan Portugal, ia memamerkan celana dalamnya. Di sana tercetak nama sponsor pribadinya, dan tentu saja itu adalah perusahaan taruhan. UEFA menjatuhinya larangan bermain satu pertandingan, ditambah denda 100.000 euro. Jumlah serupa juga harus dibayarnya setelah mengemudi dalam pengaruh alkohol di Kopenhagen.

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Masa singgah Nicklas Bendtner yang gagal di VfL Wolfsburg

Pada musim 2012/13, Bendtner mengecewakan dalam masa peminjaman selama satu tahun di Juventus, tetapi setidaknya ia berhasil menjuarai Liga Italia. Setelah itu, ia menghabiskan satu tahun di bangku cadangan Arsenal, sebelum pindah secara gratis ke VfL Wolfsburg pada 2014. "Setiap orang pantas mendapat kesempatan untuk memulai lagi," kata pelatih Dieter Hecking. Bendtner menyia-nyiakannya dengan cara yang mengesankan.

Di Wolfsburg, ia memakai nomor punggung 3 yang tak lazim untuk seorang striker dan hanya mencetak tiga gol Bundesliga dalam satu setengah tahun. Lalu di luar lapangan? Bendtner berpose di depan publik bersama Mercedes miliknya, sebuah pelanggaran berat di klub milik VW itu. Sementara itu, ia juga benar-benar membuat heboh dalam sebuah malam tim yang legendaris.

"Dia memesan botol-botol sampanye dan menyemprotkannya ke mana-mana," kata mantan rekannya, Maximilian Arnold, kemudian kepada Bild. "Lalu dia ingin membayar dengan kartu. Tetapi di klub di Wolfsburg tidak bisa bayar pakai kartu. Dan dia tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Dia harus menelepon Schäfi (rekan setim Marcel Schäfer, catatan redaksi) pada pukul tiga atau empat pagi dan Schäfi harus membawa uang itu." Pada April 2016, kontrak Bendtner diputus lebih awal. Manajer Klaus Allofs menyebut Bendtner sebagai "bahaya bagi kebersamaan kami".

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Nicklas Bendtner mengakhiri karier profesionalnya pada usia 31 tahun

Pada titik itu, hubungan antara performa di lapangan dan berbagai eskapade sudah lama benar-benar tak terkendali. Alih-alih menggarap karier Nicklas Bendtner, ia justru memupuk figur kultus Lord Bendtner. Pada 2015, ia membagikan sebuah montase foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya bersama Ballon d'Or. Tak lama kemudian, ia menggunakan montase itu untuk secara bercanda mencalonkan diri sebagai perdana menteri Denmark. Agar Bendtner, meski sudah berpisah dari Fleming, tetap bisa secara resmi menyebut dirinya sebagai "Lord", tabloid Denmark Se og Hor sebagai lelucon membelikannya tanah seluas satu kaki persegi di Skotlandia.

Setelah meninggalkan Wolfsburg, Bendtner menutup kariernya di Nottingham Forest, Rosenborg Trondheim, dan klub masa kecilnya FC Kopenhagen. Karena melakukan serangan fisik terhadap seorang sopir taksi, pada 2019 ia sempat harus mengenakan gelang kaki elektronik. Pada Januari 2020, ia berpamitan dari sepak bola profesional pada usia yang baru 31 tahun.

Mungkin karena semua eskapade itu, Bendtner terlalu sedikit memaksimalkan bakatnya yang tanpa diragukan memang ada - tetapi hal itu tampaknya tidak merugikan ketenarannya, bahkan sebaliknya. Hari ini Bendtner di Denmark adalah pakar TV, figur iklan, dan tamu tetap dalam forum talk show serta reality show. Kalau bukan lewat prestasi olahraga, setidaknya Lord dengan julukan mendunianya itu menjadi bagian dari kalangan bangsawan sepak bola bersama Kaiser Franz Beckenbauer, King Eric Cantona, Prinz Poldi, dan O Rei Pele.