Roma, wajib melaporkan keuntungan modal paling lambat 30 Juni: bagi para bandar taruhan, Ndicka dan Kone adalah yang paling mungkin dilepas

Mencatat sekitar 50 juta keuntungan dari penjualan pemain hingga 30 Juni agar tetap memenuhi batasan yang ditetapkan oleh UEFA. Ini adalah masa-masa yang kacau di Roma, dengan direktur olahraga baru D’Amico yang sedang mencari pembeli untuk menjaga keseimbangan keuangan tanpa terlalu melemahkan tim. Selain beberapa nama yang kurang menonjol, terutama Romano dan Baldanzi, tampaknya sudah pasti bahwa Roma harus melepas pemain kunci: menurut para ahli di Better, favoritnya adalah Evan Ndicka dengan odds 2,25, diikuti oleh Manu Konè dengan odds 2,30 di William Hill.





Keduanya sedang berlaga di Piala Dunia, namun sementara bek asal Afrika tersebut belum mendapat kesempatan bermain, gelandang asal Prancis itu berhasil meyakinkan semua orang pada hari debutnya sebagai starter melawan Irak. Lebih sulit bagi Svilar dan Wesley untuk meninggalkan ibu kota, dua pemain yang dianggap tak tergantikan oleh pelatih Gasperini: peluang keduanya hengkang ditaksir sebesar 3,50.