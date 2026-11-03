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Roma tidak akan diperkuat Pierluigi Gollini dalam laga Liga Champions melawan Manchester United di Old Trafford malam ini setelah sang kiper gagal lolos tes kebugaran menjelang pertandingan akibat cedera punggung. Dengan kiper utama Mile Svilar sudah lebih dulu absen, Gian Piero Gasperini kini harus memberikan kesempatan tampil perdana musim ini kepada kiper pilihan ketiga untuk menghadapi Manchester United yang tengah berada di bawah tekanan besar.

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Gollini gagal lolos tes kebugaran jelang laga melawan Manchester United

Roma mendapat pukulan telak menjelang pertemuan dengan Manchester United di Liga Champions setelah Gollini gagal pulih dari masalah punggung yang dialaminya pada sesi latihan terakhir. Menurut Football Italia, sang kiper menjalani tes kebugaran terakhir di hotel tim di Manchester, tetapi hasilnya menunjukkan ia tidak siap bermain.

Sky Sport Italia dan Corriere dello Sport sama-sama mengonfirmasi bahwa pemain asal Italia itu tidak akan tampil di Old Trafford, tempat pertandingan dimulai pukul 20.00 GMT (21.00 CEST). Gollini sebelumnya hanya menggantikan Svilar, yang telah absen selama lebih dari sebulan.

Vasquez difavoritkan menjalani debut musim ini di bawah mistar Roma

Gasperini kini harus memilih satu dari dua opsi untuk posisi kiper pilihan ketiga. Siapa pun yang dipilih akan menjalani penampilan pertamanya musim ini malam ini. Mantan kiper Milan, Devis Vasquez, menjadi favorit meski awalnya tidak masuk skuad Roma untuk Liga Champions dan baru didaftarkan setelah Svilar cedera.

Pemain asal Kolombia itu minim menit bermain setelah hanya tampil dalam satu pertandingan kompetitif musim lalu, bersama Besiktas melawan Karagumruk pada 27 April. Opsi lainnya adalah Giorgio De Marzi yang berusia 19 tahun. Ia membela AS di level U-20 dan akan menghadapi ujian berat.

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Balerdi dan Mora diperkirakan masuk susunan pemain Roma yang berorientasi menyerang

Meski posisi kiper dilanda masalah, semakin banyak laporan menyebut Leonardo Balerdi dan Rodrigo Mora akan masuk susunan pemain utama saat Gasperini memilih skema yang sangat berorientasi menyerang. Roma ingin memanfaatkan kondisi United yang tengah dilanda krisis, sementara tim asuhan Michael Carrick bertekad mengakhiri dua bulan terakhir yang buruk.

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Roma diperkirakan bermain dengan formasi 3-4-2-1. Vasquez akan mengawal gawang di belakang Balerdi, Evan Ndicka, dan Mario Hermoso. Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon, dan Wesley diperkirakan mengisi empat posisi di lini tengah, sementara Matias Soulé dan Mora mendukung Donyell Malen.

Apa selanjutnya bagi Roma dan Manchester United?

Pertaruhan bagi kedua klub di fase liga sangat besar, dengan United masih tertahan jauh di zona play-off.

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Kemenangan malam ini akan membuat tim Carrick menyalip Roma, sementara Gasperini berharap Gollini dan Svilar segera kembali siap bermain.