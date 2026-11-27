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Ryan Friedkin dijadwalkan tiba di Trigoria untuk menggerakkan aktivitas Roma di bursa transfer musim dingin. Wakil presiden eksekutif Roma itu, yang merupakan putra pemilik klub Dan Friedkin, akan meninjau sejumlah hal: bursa transfer, aturan financial fair play, dan stadion.

La Gazzetta dello Sport menulis bahwa kunjungan itu mungkin juga menjadi kesempatan untuk memulai proses menuju perpanjangan kontrak pelatih Gian Piero Gasperini, yang saat ini terikat hingga Juni 2028 dengan gaji bersih 5 juta euro per tahun. Jumlah itu telah menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi di Serie A, bersama Luciano Spalletti dari Juventus.

Sementara itu, Gasperini menunggu dan berharap mendapatkan dua pemain tambahan pada Januari: seorang pemain sayap kiri dan seorang gelandang serang. Pemain yang tetap menjadi incarannya adalah Endrick, pemain Brasil milik Real Madrid, yang juga diburu AC Milan.

Il Corriere dello Sport menulis bahwa Dan Friedkin memiliki hubungan sangat baik dengan presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dan menjadikan proyeknya sebagai inspirasi untuk berinvestasi pada talenta muda melalui sebuah akademi besar.

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Klub Prancis itu memiliki kompleks pelatihan di Poissy yang menelan biaya lebih dari 300 juta euro (sekitar setengah jam dari pusat kota Paris). Diresmikan pada 21 November 2024, kompleks itu memiliki sekitar 200 pegawai, 17 lapangan yang terawat dengan baik, tujuh di antaranya diperuntukkan bagi tim usia muda, serta fasilitas untuk latihan fisik, pemulihan, dan pemantauan performa.

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Ada pula pusat pendidikan terpadu dengan guru, tutor, dan staf khusus. Penggunaan teknologi juga diatur: pemain kelompok usia di bawah 15 tahun diizinkan menggunakan ponsel pintar selama satu jam sehari, sedangkan ponsel para pemain yang lebih tua dikumpulkan pada malam hari. Di ruang rekreasi, selain meja biliar mini dan meja sepak bola, tersedia pula piano.

Modelnya mengacu pada universitas-universitas di Amerika Serikat: "Menjadi manusia terlebih dahulu, baru pemain sepak bola." Salah satu kalimat pertama yang menyambut orang saat masuk adalah kutipan bintang NBA Steph Curry: "Kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan pilihan." Proyek ini bertumpu pada tiga pilar: pembinaan olahraga, pendidikan sekolah, dan pengembangan pribadi. Pada 2026, 97% peserta didik lulus Baccalauréat, ujian akhir pendidikan menengah atas di Prancis.

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Tujuan akhirnya adalah bermain sepak bola secara profesional, baik di Paris maupun di klub lain. Angkanya memberi gambaran: 10 pemain jebolan akademi tampil untuk tim utama sepanjang musim 2025/2026, dan empat di antaranya juga bermain di Liga Champions: Zaire-Emery, Mayulu, Mbaye, dan Ndjantou. Sebanyak 28 pemain jebolan PSG bermain di lima liga utama Eropa, sementara 33 pemain berusia di bawah 23 tahun yang dibina klub itu kini bermain di level profesional.

Direktur akademi PSG adalah mantan gelandang Yohan Cabaye, yang menjelaskan dalam wawancara dengan Il Corriere dello Sport: "Pekerjaan saya sepenuhnya sejalan dengan ambisi klub, yakni menjadikan pembinaan pemain muda sebagai pilar jangka panjang strategi olahraga dan membantu mereka mencapai level tertinggi. Tanggung jawab kami jauh melampaui sepak bola. Kami berkomitmen pada model yang bertumpu pada tiga pilar: pengembangan olahraga, prestasi akademik, dan pendidikan pribadi. Tujuannya bukan hanya membentuk pemain sepak bola, tetapi juga warga yang bertanggung jawab di masa depan. PSG Campus, yang dirancang dan diwujudkan atas keinginan presiden kami Nasser Al-Khelaifi, adalah fasilitas yang luar biasa."

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"Kami memiliki visi olahraga yang sama dengan tim utama, di bawah arahan presiden, Luis Campos, dan Luis Enrique, yang bekerja sama erat dengan kami. Kesinambungan ini memungkinkan kami mempersiapkan para pemain muda secara bertahap untuk menghadapi tuntutan sepak bola profesional dan memberi mereka kesempatan ketika mereka siap mengambil langkah berikutnya. Ambisi utama kami adalah melihat mereka mampu bertahan di level tertinggi. Rasanya sangat memuaskan ketika mereka mencapai tujuan itu dengan mengenakan seragam Paris Saint-Germain."