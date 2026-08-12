Roma ratu bursa transfer, tetapi kini penjualan pemain dibutuhkan: menurut bandar taruhan, Soulé dan Koné berada di barisan terdepan untuk hengkang

AS Roma terus menegaskan diri sebagai salah satu ratu bursa transfer musim panas. Setelah bek Argentina Nahuel Molina datang, perekrutan Rodrigo Mora tinggal selangkah lagi, transfer senilai 50 juta euro yang bisa memberi Gian Piero Gasperini kepingan lini serang yang fundamental untuk permainannya. Bursa transfer yang penting, yang mau tak mau juga harus memperhatikan neraca keuangan, dengan Roma juga “diwajibkan” untuk menjual pemain.

Menurut para bandar taruhan, nama utama yang diperkirakan akan meninggalkan ibu kota sebelum penutupan jendela transfer musim panas adalah Matias Soulé dan Manu Koné. Winger Argentina itu, seiring persaingan yang kian sengit di belakang penyerang, melihat peluang kepindahannya sebelum September dipatok pada angka 1,70 oleh pakar di Betflag dan Better.

Penampilan apik Piala Dunia bersama Prancis dari Manu Koné membuat pemain Prancis itu masuk radar sejumlah klub Eropa: kepindahannya dari Roma sebelum akhir sesi dipasang pada 2,20 di papan odds para bandar. Penjualan yang mungkin menyakitkan tetapi strategis, diperlukan untuk membiayai kepingan-kepingan terakhir yang diminta sang pelatih (Luis Henrique dan Udogie terutama) guna menuntaskan musim panas sebagai protagonis mutlak.