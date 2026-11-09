Roma menolak melepas Nahuel Molina untuk membela tim nasional meski skorsing dari FIFA telah dikurangi

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Roma mengambil sikap tegas terkait Nahuel Molina dengan menghalangi pemanggilan susulannya ke timnas Argentina untuk jeda internasional mendatang. Meski masa skorsing FIFA bek tersebut telah dikurangi secara signifikan, Roma memilih mempertahankannya di pusat latihan Trigoria.

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Sikap terkait pemanggilan ke tim nasional

Roma dilaporkan telah memberi tahu Asosiasi Sepak Bola Argentina bahwa mereka tidak akan mengizinkan Molina bergabung dengan skuad tim nasional pekan ini, menurut Football Italia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat bek tersebut secara aturan dapat bergabung selama sebagian periode jeda internasional mendatang.

Meski pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni ingin memasukkan bek sayap itu ke dalam rencananya, waktu pengajuan permintaan tersebut tampaknya berperan besar dalam keputusan Roma untuk menolak. Klub Italia itu tetap pada pendiriannya dan bersikeras bahwa sang pemain harus mengikuti latihan bersama rekan-rekan setimnya di klub pada Rabu.

Rincian pengurangan skorsing FIFA

Situasi ini berkaitan dengan putusan disipliner besar dari FIFA. Molina awalnya dijatuhi skorsing tujuh pertandingan dan denda besar sebesar $77.000 atas tindakan kekerasan seusai final Piala Dunia 2026, saat Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Rekan setimnya yang juga mantan gelandang Roma, Leandro Paredes, turut dijatuhi sanksi berupa skorsing 10 pertandingan dan denda $90.000.

Pada Sabtu, dipastikan bahwa skorsing Molina dikurangi dari tujuh pertandingan menjadi empat. Bek kanan itu telah menjalani sebagian besar masa skorsingnya setelah absen dalam tiga laga persahabatan yang dimenangi Argentina melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin pada Oktober. Dengan tiga pertandingan itu sudah terhitung, kini ia hanya perlu menjalani satu laga lagi dari skorsing empat pertandingan yang telah direvisi.

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Jadwal pertandingan Argentina berikutnya

Argentina dijadwalkan menjalani dua laga persahabatan internasional bergengsi selama jeda November. Mereka akan menghadapi rival sesama benua, Uruguay, sebelum melawan Kosta Rika. Meski Molina memenuhi syarat untuk tampil pada laga kedua, Roma menilai menghindari perjalanan jarak jauh merupakan pilihan terbaik bagi sang pemain dan klub.

Skuad Scaloni masih banyak mengandalkan pemain dari kasta tertinggi Liga Italia. Tujuh pemain Serie A masuk dalam skuad terbaru Argentina saat tim itu berupaya melewati drama pada musim panas lalu. Di antara pemain yang dipanggil terdapat tiga rekan Molina di Roma, Leonardo Balerdi, Matias Soule, dan Santiago Castro. Dengan demikian, Roma tetap memiliki banyak wakil, bersama dua pemain Como, Nico Paz dan Maxi Perrone, Mariano Troilo dari Parma, serta Franco Mastantuono dari Fiorentina.

Peran penting Molina dalam upaya Roma memburu gelar

Di level klub, Molina telah tampil 12 kali untuk Roma di semua kompetisi musim ini, mencetak satu gol di Liga Champions dan menyumbang dua assist di Serie A. Kontribusinya membantu Roma menjalani kampanye domestik yang kuat. Saat ini, Roma berada di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 27 poin, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Lazio.