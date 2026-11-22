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Lewat empat gol ke gawang Parma, Donyell Malen kembali ke puncak daftar pencetak gol dan mengirim pesan kepada para penyerang lain di Serie A. Bersamanya, Roma juga mengirim pesan serupa kepada Inter, Lazio, dan semua tim lainnya. Penyerang asuhan Gasperini itu menjadi sosok yang paling menonjol pekan ini. Kini, ia mulai dibandingkan dengan nama-nama besar sembari membidik rekor bersejarah.

Fabio Capello berbicara tentangnya kepada Gazzetta dello Sport. Capello mengatakan:

"Ia mengingatkan saya pada Paolo Rossi. Ia punya kecerdikan yang sama dengan Pablito di kotak penalti. Namun, Malen punya sedikit keunggulan dalam kekuatan dan teknik. Ia pencetak gol yang luar biasa," kata mantan pelatih Roma itu, yang memilih tidak membahas para pelatih yang dahulu menempatkan Malen di posisi sayap.

Sementara para mantan membandingkannya dengan sosok-sosok legendaris, pelatihnya saat ini, Gian Piero Gasperini, terus memberi Malen perhatian. Di Parma, ia mengulang sesuatu yang pernah ia katakan sebelumnya dan mengungkapkan bahwa ia memakai sebuah rekor bersejarah untuk memacu Malen.

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"Saya bilang kepadanya bahwa ia bisa melampaui Higuain untuk memotivasinya... saya sedikit bermain-main soal itu dengannya. Katakanlah saya akan senang jika ia mencapai 30 gol," demikian yang pernah ia katakan dan terus ia sampaikan kepada Malen di ruang ganti Trigoria.

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Rekor yang dimaksud Gasp adalah 36 gol dalam satu musim Serie A, yang dicatatkan Gonzalo Higuain bersama Napoli pada 2015/16 dan Ciro Immobile bersama Lazio pada 2019/20. Kini Malen telah mencetak 12 gol dalam 12 pekan pertama liga, meski hanya tampil dalam 11 pertandingan karena kartu merah yang diterimanya di Como.

Lalu, bagaimana catatan kedua pemain itu pada tahap yang sama? Pada musim 2015/16, setelah 12 pekan, Gonzalo Higuain mencetak sembilan gol, lebih sedikit daripada pemain Roma tersebut. Pipita kemudian menutup paruh pertama musim dengan 18 gol dan mencapai 36 gol pada pekan terakhir lewat hat-trick ke gawang Frosinone.

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Ciro Immobile memulai musim 2019/20 dengan lebih baik: setelah 12 pekan, penyerang Lazio itu sudah mencetak 14 gol, dua gol lebih banyak daripada pemain asal Belanda tersebut.

Untuk menyamai rekor itu, Malen harus mencetak 24 gol lagi dalam 26 pertandingan tersisa: ia membutuhkan rata-rata sedikit di bawah satu gol per laga.