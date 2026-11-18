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Bagaimana masa depan Malen? Performa pemain asal Belanda itu yang melejit bersama Roma membuat sejumlah klub papan atas Eropa tertarik pada situasinya. Seperti ditulis Corriere dello Sport, Roma harus menghadapi persaingan ketat dari klub-klub yang akan berusaha merebut mantan pemain Aston Villa itu dari tim asuhan Gasperini.

Klub-klub besar Premier League dan Bundesliga sama-sama memburunya. Mereka telah menghubungi dan menjajaki pihak yang mewakilinya menjelang bursa transfer musim panas, sebagai langkah awal menuju kemungkinan tawaran.

Namun, Roma tidak ingin lengah. Klub tersebut tengah berupaya memperpanjang kontrak Malen sekaligus menaikkan gajinya berkat penampilannya di ibu kota Italia yang tak tertandingi di lima liga teratas Eropa. Tidak ada yang menyamai pencapaiannya, tidak ada yang bisa membanggakan torehan 27 gol dalam 34 pertandingan. Catatan itu menjadi modal kuat baginya untuk mendapatkan kontrak baru dengan kenaikan gaji besar.

Didatangkan pada Januari lalu dengan gaji sekitar 3,7 juta euro bersih per musim plus bonus hingga 2030 (jauh lebih rendah daripada 4,6 juta euro plus bonus 700 ribu euro yang diterimanya di Aston Villa), nilai tersebut hampir pasti akan dinaikkan.

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Roma kabarnya mempertimbangkan kontrak dengan masa berlaku lebih panjang dan gaji bersih lebih dari 4 juta euro untuknya. Itu akan membuat Malen melampaui Svilar sebagai pemain bergaji tertinggi di skuad.