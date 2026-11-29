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Meski mendominasi Monza di Olimpico, Roma tidak bisa sepenuhnya gembira karena masalah yang dialami Donyell “Bobby” Malen pada babak pertama. Penyerang asal Belanda itu mencetak satu gol dan satu assist dalam 24 menit pertama, tetapi mulai terpincang-pincang setelah menerima tekel keras saat Roma membangun serangan balik, ketika skor masih 1-0.

Gasperini meminta Malen bertahan setidaknya hingga jeda. Meski pemain asal Belanda itu berulang kali meminta tim medis masuk dan dirinya diganti, ia akhirnya harus terus bermain sampai turun minum. Ia meninggalkan Olimpico dengan terpincang-pincang dan kesulitan menumpukan berat badan pada kaki kirinya.

APA YANG TERJADI: Pada menit ke-20, ketika Roma membangun serangan dari kiri ke kanan, Manu Kone memilih mengirim umpan vertikal kepada pemain asal Belanda itu. Setelah sempat lepas dari kawalan Goglichidze, Malen mengontrol bola dan melewatinya dengan mempercepat langkah, tetapi dihentikan oleh tekel pemain asal Georgia tersebut.

Tekel yang sangat berbahaya dan terlambat itu mengenai tendon Achilles serta pergelangan kaki Malen dengan pul sepatu. Ia tetap terbaring di lapangan sambil menahan sakit. Tak lama kemudian, setelah melepas dan mengenakan kembali sepatunya, ia mulai terpincang-pincang.

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BERDARAH: Awalnya, Malen meminta bangku cadangan mengganti sepatu bolanya. Setelah itu, ia meminta semprotan es dalam jumlah banyak, lalu obat pereda nyeri. Namun, Malen terus terpincang-pincang cukup lama. Luka sayat yang berdarah itu sangat mengganggunya saat berlari dan menendang bola. Ia beberapa kali mencoba menendang dan berlari cepat, tetapi langsung membungkuk dengan bertumpu pada lutut karena rasa sakit yang terlalu hebat.

MINTA DIGANTI PADA MENIT KE-41: Pergantian akhirnya dilakukan saat jeda. Castro sudah siap masuk pada menit ke-41, ketika Malen duduk di tengah lapangan dan dengan tegas meminta diganti. Namun, Gasperini memintanya bertahan sedikit lebih lama agar tidak menggunakan jatah pergantian pemain, karena pergantian itu bisa dilakukan di antara babak pertama dan kedua, seperti yang akhirnya terjadi.