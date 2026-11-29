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Meski Roma mendominasi Monza di Olimpico, mereka tidak bisa sepenuhnya bergembira karena masalah yang dialami Donyell "Bobby" Malen pada babak pertama. Penyerang asal Belanda itu mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam 24 menit pertama, tetapi mulai pincang setelah menerima tekel keras saat melakukan serangan balik ketika skor masih 1-0.

Gasperini meminta Malen bertahan setidaknya hingga jeda. Meski beberapa kali meminta tim medis datang dan meminta diganti, pemain asal Belanda itu akhirnya harus bertahan hingga jeda. Ia meninggalkan Olimpico dalam keadaan pincang dan kesulitan menapakkan kaki kirinya.

APA YANG TERJADI - Pada menit ke-20, ketika Roma membangun serangan dari kiri ke kanan, Manu Kone memilih mengirim umpan terobosan kepada pemain asal Belanda itu. Malen sempat luput dari penjagaan Goglichidze, lalu mengontrol bola dan melesat melewatinya, tetapi dihentikan oleh tekel pemain asal Georgia tersebut.

Tekel itu sangat berbahaya dan terlambat, dengan bagian bawah sepatu mengenai area tendon Achilles dan pergelangan kaki Malen. Pemain asal Belanda itu terkapar dan tampak sangat kesakitan. Tak lama kemudian, setelah melepas lalu kembali mengenakan sepatunya, ia mulai pincang.

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BERDARAH - Malen awalnya meminta bangku cadangan mengganti sepatunya, lalu meminta semprotan es dalam jumlah banyak, kemudian obat pereda nyeri. Namun, Malen terus pincang cukup lama. Luka yang berdarah itu sangat mengganggunya saat berlari dan menendang bola. Beberapa kali ia mencoba menendang dan berlari cepat, tetapi segera setelahnya menekuk kedua kakinya karena rasa sakit yang terlalu hebat.

MINTA DIGANTI PADA MENIT KE-41 - Pergantian akhirnya dilakukan saat jeda. Castro sebenarnya sudah siap masuk pada menit ke-41, ketika Malen duduk di tengah lapangan dan kembali meminta diganti. Namun, Gasperini memintanya bertahan sedikit lebih lama agar tidak menggunakan jatah kesempatan pergantian pemain untuk pergantian yang bisa dilakukan di antara babak pertama dan kedua, seperti yang akhirnya terjadi.

DIAGNOSIS AWAL - Gasperini berkomentar setelah peluit akhir: "Tendonnya terinjak. Ia merasa sakit ketika bergesekan dengan sepatu, jadi lebih baik ia ditarik keluar. Namun, saya rasa ia hanya butuh beberapa hari untuk pulih."