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Lorenzo Pirola menjadi sosok paling menonjol pada babak pertama pertandingan antara Olympiacos dan Milan, yang berlangsung Kamis pada pekan kelima fase liga Liga Europa.

Pada menit ke-31, saat tim runner-up Yunani itu unggul, bek Italia tersebut menyebabkan gol bunuh diri kiper Milan, Mike Maignan, yang membelokkan bola ke gawangnya sendiri setelah sundulan Pirola membentur mistar dari sepak pojok Gustavo Sá yang diarahkan ke kotak enam yard.

Empat menit kemudian, Pirola melakukan penyelamatan gemilang di garis gawang dengan meluncur untuk menghalau tembakan Alphadjo Cisse ke gawang kosong. Cisse lebih dulu mencapai bola ketimbang kiper Stefan Ortega, yang keluar menyambut umpan terobosan Ardon Jashari.

Aksinya belum berhenti. Pada menit pertama waktu tambahan babak pertama, Pirola nyaris menggandakan keunggulan, tetapi tembakan kaki kirinya dari posisi yang sangat baik melambung di atas mistar setelah menerima umpan silang mendatar Onyemaechi. Onyemaechi mendapat bola dari Joao Silva, yang sebelumnya menerima umpan Gelson Martins setelah merebut bola di area sepertiga akhir lapangan.

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Situasi berubah pada babak kedua. Setelah Joao Silva asal Portugal mencetak gol 2-0 pada menit ke-49 berkat assist Remo Freuler asal Swiss (eks Bologna dan Atalanta), pada menit ke-56 Pirola gagal menghentikan Omari Hutchinson, yang mencetak satu gol dan dua assist dalam kebangkitan Milan melalui gol Alphadjo Cisse lewat sundulan pada menit ke-63 dan Christian Pulisic melalui tendangan voli kaki kanan pada menit ke-71. Kemudian, pada menit ke-95, Diego Moreira memastikan skor akhir 2-4 lewat serangan balik.

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Lahir pada 2002, Pirola menimba ilmu di akademi Inter, tempat ia menjuarai kompetisi Italia kategori U-17 serta Piala Super nasional.

Dalam daftar prestasinya juga terdapat gelar Serie A 2020, saat Antonio Conte memberinya penampilan pertama sekaligus satu-satunya bersama tim utama Inter pada 16 Juli. Ia masuk menggantikan Antonio Candreva sepuluh menit menjelang waktu normal berakhir dalam kemenangan 4-0 di kandang Spal. Setelah itu, Inter meminjamkannya ke Monza di Serie B selama dua musim.

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Pirola terikat kontrak dengan Olympiacos hingga Juni 2028 setelah didatangkan dari Salernitana seharga 3 juta euro pada bursa transfer musim panas 2024. Sejak itu, ia mencatatkan 82 penampilan, satu gol, satu assist, dan enam kartu kuning. Pada 2025, ia meraih dua gelar dengan menjuarai liga dan piala Yunani.

Pirola telah membela timnas Italia di seluruh kelompok usia dari U-15 hingga U-21 (tiga gol dalam 26 penampilan), tetapi belum pernah bermain untuk timnas senior. Kini, ia menunggu dan berharap mendapat panggilan dari pelatih timnas Roberto Mancini.

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Tuttosport menulis bahwa Roma dan Lazio akan bersaing di bursa transfer untuk mendapatkan Pirola. Ia rindu Italia, sehingga perwakilannya yang dipimpin Beppe Riso menunda pembicaraan dengan klub Yunani itu mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak.

Prioritasnya adalah peluang kembali bermain di Serie A. Kemungkinan besar itu terjadi musim panas mendatang, tetapi bisa juga pada bursa transfer musim dingin yang secara resmi dibuka pada 28 Desember mendatang. Lebih dari satu klub sudah mulai menjajaki peluang tersebut.

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Roma sudah lama mengikuti perkembangan Pirola dan terus memantaunya. Dengan karakteristiknya, Pirola tampak sangat cocok bermain dalam trio bek Gian Piero Gasperini, baik sebagai bek tengah sisi kiri maupun sebagai bek tengah utama.

Namun, Lazio juga patut diperhatikan, karena dalam beberapa hari terakhir mereka menghubungi agen Riso untuk menjajaki kemungkinan transfer dan tampak sangat berminat. Pihak klub di Formello ingin menyusun kesepakatan dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian. Hubungan baik antara petinggi Lazio dan agensi GR Sports bisa membuka jalan bagi kesepakatan lain setelah kesepakatan terkait Davide Frattesi dan Andrea Pinamonti yang dibuat pada musim panas.

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Satu fakta menarik: Pirola memiliki saudara kembar, Carlo, yang bermain sebagai kiper untuk Arcellasco Città Di Erba (Eccellenza Lombardia).