Roma, kabar baik bagi Gasperini: 3 pemain bintang kembali berlatih bersama tim Setelah Dybala dan Mancini kembali berlatih bersama tim dalam beberapa hari terakhir, Mile Svilar akhirnya juga kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Setelah Dybala dan Mancini kembali mengikuti sebagian latihan bersama skuad dalam beberapa hari terakhir, Mile Svilar akhirnya juga kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya.

Iklan

Kabar baik datang dari Trigoria untuk Gian Piero Gasperini. Jeda internasional memberi Roma kesempatan untuk memulihkan sejumlah pemain penting yang sebelumnya masuk daftar cedera. Setelah kemajuan yang ditunjukkan Paulo Dybala dan Gianluca Mancini dalam beberapa hari terakhir, hari ini sinyal positif lain datang dari Mile Svilar.

DYBALA DAN MANCINI - Bek Italia dan penyerang Argentina itu sudah kembali berlatih sebagian bersama tim dalam beberapa hari terakhir setelah pulih dari masalah fisik masing-masing: gangguan pada otot fleksor kanan bagi Mancini dan cedera pada betis bagi Dybala. Dalam sesi hari ini, keduanya mengikuti seluruh latihan bersama rekan-rekan setim, satu langkah penting lagi menuju kesiapan untuk kembali bermain.

SVILAR KEMBALI TERLIHAT - Namun, kabar yang paling dinantikan menyangkut kiper Serbia itu. Seperti dilaporkan Sky Sport, Svilar mengikuti bagian awal sesi latihan bersama anggota tim lainnya. Ini menjadi sinyal menggembirakan setelah ia lama absen karena masalah pada kaki. Pemulihannya terus berjalan dan Roma kini bisa lebih optimistis akan kembali diperkuat kiper utamanya segera setelah jeda internasional berakhir.

KETIGANYA LANGSUNG JADI STARTER? - Roma akan kembali bermain pada Sabtu, 21 November mendatang, dengan bertandang ke markas Parma mulai pukul 18.00. Laga ini penting bagi Gasperini, yang berharap kembali bisa mengandalkan tiga pemain penting tersebut untuk menghidupkan lagi upaya mengejar Lazio dan Inter, yang berada di atas timnya di puncak klasemen. Di atas kertas, jadwal Roma tidak berat karena setelah itu mereka akan menjamu Monza pada 29 November dan bertandang ke Bologna pada 4 Desember di Serie A. Namun, laga-laga Liga Champions berikutnya menjadi agenda yang paling disorot: melawan PSG pada Rabu, 25 November, dan menghadapi Sporting Lisbon pada 8 Desember. Roma wajib meraih poin dalam upaya mereka lolos ke babak play-off.