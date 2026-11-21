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Gian Piero Gasperini menikmati penampilan Roma, yang memiliki lini serang terbaik di Serie A dengan 36 gol dalam 12 pekan pertama liga, atau rata-rata tiga gol per pertandingan.

Berkat kemenangan 5-1 di kandang Parma, Roma naik ke posisi 30 poin, tertinggal dua poin dari Lazio di puncak klasemen, sembari menunggu laga tandang Inter (28 poin) melawan Atalanta pada Minggu malam.

Seusai pertandingan, pelatih Roma, Gasperini, mengatakan kepada Dazn: "Apakah saya kembali menari kecil saat meninggalkan lapangan? Tidak, saya hanya menyapa para suporter. Saya tidak mungkin terus membiarkan tangan saya lurus di sisi badan seperti penguin (tertawa, red)."

"Saya sangat senang, apalagi selalu ada sedikit ketidakpastian ketika beberapa pemain pergi membela tim nasional selama jeda kompetisi. Penting bagi kami untuk kembali bermain dengan baik seperti saat mengakhiri pertandingan sebelumnya. Skor telak ini tidak menggambarkan sulitnya pertandingan, yang jauh lebih berimbang daripada yang ditunjukkan hasil akhir."

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"Kami harus selalu menetapkan target yang lebih tinggi, tetapi tim ini berkembang dalam segala aspek. Kami kebobolan gol yang buruk. Ada risiko kami terpukul secara mental dan kebobolan gol penyama kedudukan menjadi 1-1, tetapi kami justru menunjukkan reaksi yang sangat kuat. Kami percaya diri karena tahu bisa mencetak gol. Jadi, bahkan ketika terjadi hal buruk, kami tetap yakin bisa mengatasinya, bangkit, dan terus bermain."

"Apakah saya ingat siapa pemain terakhir yang mencetak tiga hat-trick di Serie A dalam tahun yang sama sebelum Malen? Milito atau Gilardino di Genoa. Ah, bukan: Ilicic di Atalanta. Josip memang hebat! Malen sudah menunjukkan kualitasnya di klub-klub besar seperti PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, dan Aston Villa. Saya mungkin hanya menempatkannya di posisi yang membuatnya bisa tampil sebaik mungkin."

"Berapa banyak penyerang tengah di dunia yang lebih baik darinya di posisinya? Ada beberapa penyerang hebat, dan di Serie A pun kami punya banyak pemain bagus, termasuk beberapa pemain muda berbakat yang mulai muncul. Luar biasa bagaimana Malen begitu cocok dengan tim kami, yang memaksimalkan kemampuannya."