Roma, Gasperini menanti hadiah untuk Liga Champions: Giallorossi menjadi favorit untuk mendapatkan Greenwood

Mason Greenwood bisa jadi “hadiah” yang disiapkan untuk Gian Piero Gasperini setelah membawa Roma kembali ke Liga Champions, tujuh tahun setelah partisipasi terakhir mereka. Sebuah rekrutan yang sangat menjanjikan, mengingat penyerang asal Inggris ini telah membuktikan diri di Marseille dengan mencetak 48 gol dalam dua musim.





Namun, yang terpenting, ini adalah transfer yang mungkin bagi Giallorossi, seperti yang dikonfirmasi oleh analis taruhan dari Planetwin365 dan Goldbet, yang memberikan odds 2,50 untuk kedatangan Greenwood ke ibu kota. Roma saat ini unggul jauh dari pesaing lainnya, terutama Tottenham dan Arsenal, yang tertinggal jauh dengan odds 7,00, sementara kemungkinan Atletico Madrid berada di angka 8,00. Sebuah negosiasi yang menarik, yang akan menjamin tim asuhan Gasperini mendapatkan pemain yang memiliki teknik dan kreativitas luar biasa untuk menghadapi kembalinya mereka ke Liga Champions dengan sebaik-baiknya.