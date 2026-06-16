Roma, Gasp bisa tersenyum: perpanjangan kontrak Dybala dan Pellegrini hampir rampung, sementara untuk pemain baru, perhatikan Greenwood

"Saya belum tahu apa yang akan saya lakukan, setiap klub adalah pilihan." Pernyataan yang dilontarkan Paulo Dybala kepada ESPN di Argentina beberapa hari lalu kini sudah menjadi kenangan yang jauh, dan perpanjangan kontrak dengan Roma tampaknya tinggal selangkah lagi, didorong oleh prospek bagi “Joya” untuk kembali berlaga di Liga Champions. Para bandar taruhan pun meyakini hal ini: kemungkinan ia tetap bertahan di ibu kota dibanderol 1,10 di Sisal. Lorenzo Pellegrini juga hampir pasti memperpanjang kontraknya dengan gaji yang lebih rendah untuk menjamin kontinuitas teknis yang diminta oleh Gian Piero Gasperini, terlepas dari beberapa pemain baru yang akan didatangkan. Perpanjangan kontrak mantan kapten ini dibanderol 1,05 di Betflag.





Berbicara soal pemain baru, nama yang paling santer dibicarakan tetaplah pemain Inggris Mason Greenwood, pemain sayap/gelandang serang kidal yang tidak dapat ditemukan oleh Gasp dalam diri Leon Bailey. Transfernya dari Olympique Marseille (di mana ia mencetak 37 gol dalam dua musim) turun dari 2,50 menjadi 2,00.