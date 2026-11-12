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Roma dijatuhi sanksi oleh UEFA menyusul insiden kekerasan yang melibatkan para pendukungnya saat menjalani laga tandang kompetisi Eropa di Inggris baru-baru ini. UEFA menjatuhkan denda dan pembatasan perjalanan yang pelaksanaannya ditangguhkan, di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait pertandingan Roma berikutnya di kompetisi Eropa.

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Denda dan larangan yang ditangguhkan

Roma didenda €20.000 oleh badan disiplin UEFA setelah para suporternya bentrok dengan polisi seusai pertandingan tandang Liga Champions melawan Manchester United pada 3 November. Manchester United bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih kemenangan 3-2, sementara kericuhan setelah pertandingan membuat UEFA menjatuhkan sanksi kepada klub Italia itu.

Selain denda tersebut, badan sepakbola Eropa itu juga menjatuhkan sanksi lain yang dapat berdampak besar pada suporter Roma yang bepergian ke laga tandang. UEFA memerintahkan pembatasan sebagian alokasi tiket tandang, yang akan mengurangi tiket yang tersedia bagi suporter tim tamu dari 5% menjadi hanya 2,5%. Langkah ini saat ini ditangguhkan selama masa percobaan dua tahun dan hanya akan diberlakukan jika insiden serupa kembali terjadi.

Laga melawan PSG dikategorikan berisiko tinggi

Meski larangan UEFA yang ditangguhkan masih membayangi, persoalan logistik sudah muncul menjelang pertandingan Roma berikutnya di kompetisi Eropa. Laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan pada 25 November secara resmi ditetapkan sebagai pertandingan berisiko tinggi oleh otoritas Prancis. Para ahli keamanan mengkhawatirkan potensi kericuhan di sekitar pertandingan di Parc des Princes.

Ketegangan meningkat karena rumitnya hubungan antara berbagai kelompok ultras Eropa. Kelompok suporter PSG yang paling vokal memiliki ikatan persaudaraan erat dengan suporter Napoli, yang sejak lama menjadi rival suporter Roma.

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Riwayat kericuhan di Prancis

Otoritas Prancis sangat waspada mengingat kejadian dalam kunjungan terakhir Roma ke negara tersebut. Saat pertandingan Liga Europa melawan Nice, 13 suporter Roma ditangkap setelah terlibat bentrokan dengan kekerasan.

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Sebagai langkah awal, alokasi tiket untuk suporter Roma yang bepergian ke laga tersebut telah dikurangi secara signifikan, dari semula 2.376 tiket menjadi hanya 1.500. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, jika risiko keamanan meningkat dalam beberapa pekan mendatang, otoritas Prancis dapat mengambil langkah lebih jauh dan memerintahkan penutupan seluruh tribune suporter tim tamu di Parc des Princes.

Empat laga penting tersisa bagi Roma

Roma sejauh ini mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan Liga Champions, menempatkan mereka di peringkat ke-20 klasemen fase liga. Roma mengawali kiprah dengan hasil imbang 1-1 melawan Fenerbahce, sebelum kalah 4-3 dari Real Madrid. Mereka kemudian meraih kemenangan pertama lewat hasil meyakinkan 4-0 atas Slovan Bratislava, tetapi kembali kalah 3-2 dari Manchester United.

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Roma masih memiliki empat pertandingan Liga Champions di fase liga. Mereka dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain pada 25 November, lalu Sporting CP pada 8 Desember. Kiprah mereka akan berlanjut pada Januari dengan pertandingan melawan AEK Athens pada 19 Januari, disusul pertemuan dengan Lille pada 27 Januari.