Napoli akan menjamu Roma, Sabtu besok, pada pekan kedelapan Serie A, di tengah angka dan statistik menarik yang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya kedua tim, di samping sejumlah indikator individu para pemain.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Napoli bermain imbang dengan Roma dalam 55 pertandingan di Serie A, berbanding 50 kemenangan dan 53 kekalahan, dan Napoli tidak pernah mencatatkan jumlah hasil imbang lebih banyak dalam sejarahnya di kasta tertinggi selain melawan Torino, dengan 56 kali imbang.

Napoli tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir yang mereka mainkan di kandang sendiri melawan Roma di Serie A, dengan meraih 4 kemenangan dan 4 hasil imbang.

Tim ini tidak pernah mencatatkan rangkaian pertandingan tanpa kalah yang lebih panjang di kandang sendiri melawan Roma pada kompetisi ini sejak periode antara tahun 1971 dan 1982, ketika mereka memainkan 11 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, dengan 10 kemenangan dan satu hasil imbang.

Pertandingan berikutnya NAP Serie A 12.00 ROM

Dan sejak diterapkannya sistem penghitungan 3 poin untuk kemenangan pada musim 1994-1995, tidak ada tim yang meraih kemenangan tandang atas Napoli di Serie A lebih banyak daripada Atalanta, yang memiliki 8 kemenangan, sementara Roma meraih 7 kemenangan, jumlah yang sama yang dicatatkan oleh Fiorentina, Juventus, dan Lazio.

Meski demikian, Roma tidak pernah meraih kemenangan di liga pada kandang Napoli sejak Maret 2018, ketika menang dengan skor 4-2.

Napoli kalah dalam 3 dari 7 pertandingan pertama yang mereka mainkan di Serie A musim ini, berbanding 3 kemenangan dan satu hasil imbang.

Terakhir kali tim ini mengalami minimal 3 kekalahan dalam 7 pekan pertama adalah pada musim 2009-2010, ketika mereka kalah dalam 4 pertandingan, hingga Roberto Donadoni dipecat usai pertandingan ketujuh, dan Walter Mazzarri mengambil alih tanggung jawab sebagai penggantinya.

Napoli menjaga gawangnya tetap bersih dalam 2 pertandingan terakhir yang mereka mainkan di kandang sendiri di Serie A, tetapi mereka tidak pernah mencatatkan 3 pertandingan beruntun tanpa kebobolan di Stadion Diego Armando Maradona pada kompetisi ini sejak periode antara September dan Oktober 2021.

Roma mengumpulkan 17 poin di Serie A musim ini, dengan 5 kemenangan dan dua hasil imbang, hingga meraih awal terbaik mereka setelah 7 pekan pertama sejak musim 2014-2015, ketika mereka mengumpulkan 18 poin.

Jika Roma mengalahkan Napoli, poin mereka akan naik menjadi 20 poin, menyamai raihan terbaik ketiga mereka setelah 8 pertandingan dalam sejarah keikutsertaan mereka di kompetisi ini, di belakang raihan 21 poin pada musim 2000-2001, dan 24 poin pada musim 2013-2014.

Roma menjaga gawangnya tetap bersih dalam tiga pertandingan tandang mereka di Serie A musim ini, dan tim ini belum pernah menjaga gawangnya tetap bersih dalam 4 pertandingan tandang pertama dalam satu musim sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di kompetisi ini kecuali satu kali, yaitu pada musim 2017-2018.

Berkat dua gol Santiago Castro dan Emanuele Lolli, jumlah pemain berbeda yang mencetak gol untuk Roma di Serie A musim ini, yang lahir pada tahun 2004 atau setelahnya, bertambah menjadi 4 pemain, di mana tidak ada tim lain yang mencatatkan jumlah lebih banyak dari itu, sementara Como dan Monza mencatatkan jumlah yang sama.

Emanuele Lolli, talenta Roma, telah memainkan 5 pertandingan sebagai pemain inti di Serie A musim ini, pada usia 19 tahun 61 hari, dan ia mungkin akan tampil sebagai pemain inti untuk keenam kalinya ketika berusia 19 tahun 68 hari.

"Opta" menunjukkan bahwa di antara para pemain yang melakoni penampilan perdana mereka pada era sistem penghitungan 3 poin untuk kemenangan, sejak musim 1994-1995, indikator ini bersama Roma di kasta tertinggi tidak pernah dilampaui pada usia yang lebih muda kecuali oleh Marquinhos, ketika ia berusia 18 tahun 181 hari.

Roma adalah tim yang dihadapi Rasmus Hojlund dengan jumlah menit terbanyak di Serie A, yaitu 223 menit, tanpa berhasil mencetak gol apa pun.

Meski demikian, Roma tetap menjadi satu-satunya tim yang dihadapi penyerang Denmark itu dengan lebih dari satu assist di kompetisi ini, setelah ia menciptakan dua gol.



