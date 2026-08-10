Kekalahan tipis 0-1 Sparta dari Feyenoord tampaknya memberi perspektif untuk sisa musim Eredivisie, tetapi tetap saja langsung terdengar keluhan di dalam skuad asuhan pelatih Rogier Meijer. Semua itu berkaitan dengan cara mencolok dan kreatif yang ia gunakan dalam menggeser posisi pemain.

Ia menempatkan gelandang Ayoni Santos sebagai penyerang sayap kiri, winger Shunsuke Mito sebagai nomor 10, dan bek Marvin Young sebagai gelandang bertahan. Sementara peran bebas baru Santos masih cukup berjalan baik, Young justru menyampaikan kritik yang cukup tajam kepada Voetbal International.

"Sebenarnya saya juga tidak ingin terbiasa dengan itu, saya tidak terlalu senang dengan hal itu," ujar Young dengan tegas. "Saya tidak berniat untuk lebih sering bermain di sana. Mungkin itu tidak terlihat seperti itu, tetapi saya merasa permainan saya tidak berkembang dengan baik. Saya tidak benar-benar bisa menunjukkan diri saya untuk tim."

Young masih melihat dirinya sebagai bek murni, tetapi di posisi tengah kini Bruno Martins Indi dan Nick Verschuren yang diturunkan. "Saya sering berada dalam situasi yang selama dua tahun terakhir tidak saya alami. Selama dua tahun saya memainkan segalanya sebagai bek tengah. Sekarang harus melakukan perubahan itu terasa aneh. Tetapi tentu saja saya selalu menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi."

Meski Young dalam persiapan bersama Sparta juga pernah bermain di lini tengah, ia berharap dalam lanjutan kompetisi nanti dirinya tidak lagi ditempatkan di sana. "Sejujurnya saya tidak tahu, semoga ini bukan sesuatu yang permanen. Saya harap saya sudah menyampaikannya dengan jelas, kalau belum mungkin saya masih harus melakukannya. Selebihnya, Anda benar-benar harus menanyakannya kepada pelatih."

Namun, untuk sementara Meijer tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan ketidakpuasan di dalam skuadnya. "Anda tentu saja harus bermain di mana pelatih menempatkan Anda," demikian pesan keras untuk Young. "Tidak ada adu mulut antara kami atau semacamnya."

"Dan menurut saya dia tetap memainkan 75 persen pertandingan sebagai bek tengah, saat menguasai bola maupun saat bertahan," lanjut Meijer. "Apakah saya akan lebih sering memakainya di sana? Mungkin, waktu yang akan menjawab. Kami bekerja dengan para profesional dan mereka harus siap."