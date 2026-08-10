Rogier Meijer sudah bentrok dengan pemainnya sendiri di Sparta: "Saya tidak ingin terbiasa dengan ini, saya sama sekali tidak senang dengan hal ini!"

Kekalahan tipis 0-1 Sparta dari Feyenoord tampaknya menawarkan perspektif untuk sisa musim Eredivisie, tetapi tetap saja sudah langsung terdengar keluhan di dalam skuad asuhan Rogier Meijer. Semua itu berkaitan dengan cara mencolok dan kreatif yang ia gunakan dalam mengutak-atik posisi pemain.

Ia menempatkan gelandang Ayoni Santos sebagai penyerang sayap kiri, winger Shunsuke Mito sebagai pemain nomor 10, dan bek Marvin Young sebagai gelandang bertahan. Meski peran bebas baru Santos masih cukup berjalan baik, Young justru berbicara dengan nada kritis kepada Voetbal International.

"Sebenarnya saya juga tidak ingin terbiasa dengan itu, saya sama sekali tidak senang," demikian kata-kata tegas Young. "Bukan niat saya untuk lebih sering bermain di sana. Mungkin itu tidak terlihat seperti itu, tetapi saya merasa permainan saya tidak berjalan baik. Saya tidak benar-benar bisa menunjukkan diri untuk tim."

Young masih melihat dirinya sebagai bek murni, tetapi kini Bruno Martins Indi dan Nick Verschuren yang dipasang di pusat pertahanan. "Saya sering berada dalam situasi yang tidak saya alami dalam dua tahun terakhir. Selama dua tahun saya memainkan segalanya sebagai bek tengah. Sekarang harus melakukan perubahan itu terasa aneh. Tetapi tentu saja saya selalu menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi."

Meski Young pada masa persiapan bersama Sparta juga pernah bermain di lini tengah, ia berharap tidak lagi ditempatkan di sana pada lanjutan kompetisi. "Sejujurnya saya tidak tahu, semoga ini bukan sesuatu yang permanen. Saya harap saya sudah menyampaikan itu dengan jelas, kalau tidak mungkin saya masih harus melakukannya. Selebihnya Anda benar-benar harus menanyakannya kepada pelatih."

Namun, untuk sementara Meijer tampaknya tidak terlalu memedulikan ketidakpuasan apa pun di dalam skuadnya. "Anda tentu saja harus bermain di mana pun pelatih menempatkan Anda," demikian pesan keras untuk Young. "Tidak ada adu mulut atau semacamnya di antara kami."

"Dan menurut saya dia tetap bermain 75 persen dari pertandingan sebagai bek tengah, saat menguasai bola maupun ketika bertahan," lanjut Meijer. "Apakah saya akan lebih sering memakainya di sana? Mungkin, waktu yang akan menjawab. Kami bekerja dengan para profesional dan mereka harus selalu siap."