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Gelandang Barcelona, Rodri, mengungkapkan hal yang harus diperbaiki tim asuhan Hans Flick untuk bersaing memperebutkan gelar LaLiga dan Liga Champions musim ini.

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Dalam wawancara eksklusif dengan harian "Sport" di sela malam penganugerahan Penghargaan Nilai di Barcelona, pemain internasional Spanyol itu menegaskan bahwa performa di awal musim tidak menjamin apa pun tanpa konsistensi jangka panjang.

Menyinggung "kemunduran terbaru" saat menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid, Rodri menjelaskan: "Konsistensi adalah hal yang paling saya hargai dari tim ini, dan awal musim kami luar biasa."

Meski begitu, pemain berusia 30 tahun itu menekankan bahwa ruang ganti harus menghindari rasa puas diri dan fokus untuk mencapai puncak performa pada bulan-bulan krusial di musim semi, alih-alih menerima label "favorit" sejak dini.

"Kami harus meningkatkan level permainan dan mempertahankannya seiring waktu agar bisa tiba di periode Maret-April dengan peluang di setiap kompetisi. Kami benar-benar harus melakukannya jika ingin mengincar segalanya," tuturnya.

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Barcelona dan Liga Champions

Beralih secara khusus ke kompetisi Eropa paling bergengsi, ia menambahkan: "Menurut saya, klub ini sudah lama tidak menjuarai Liga Champions. Itu target yang paling mendesak dan sangat kami dambakan. Karena itu, tidak ada ruang untuk berstatus favorit, dan dengan segala kerendahan hati, kami harus meningkatkan level permainan."

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Soal kondisi pribadinya, Rodri menegaskan bahwa absennya baru-baru ini murni langkah pencegahan, dan ia memperkirakan bisa kembali berlatih penuh bersama tim dalam sepekan.

Rodri Terima Penghargaan Nilai

Rodri menerima Penghargaan Nilai 2026 dalam acara tahunan yang digelar harian "Sport" di gedung La Pedrera, yang juga dihadiri sejumlah tokoh olahraga.

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Pelatih Barcelona, Hans Flick, sedianya hadir dalam acara tersebut untuk menerima penghargaannya, tetapi ia berhalangan karena terserang flu. Sementara itu, sang pemain berbicara tentang kondisi pribadinya saat ini.

"Sekarang saya jauh lebih menikmati semuanya. Setelah cedera parah yang saya alami, dan seiring bertambahnya usia, saya merasa bisa memanfaatkan setiap momen dengan lebih baik, seperti yang terjadi di Piala Dunia lalu," kata Rodri.

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Rodri menerima penghargaan itu atas nama timnas Spanyol, tetapi ia menjelaskan lebih suka menyebut timnas sebagai sebuah tim. "Saya lebih suka menyebutnya tim, karena memang itulah yang kami wakili," ujarnya.

"Di saat-saat sulit, hal itu semakin terlihat. Kami adalah satu kelompok, bahkan lebih mirip keluarga yang sangat erat. Meski kami kalah kemarin, rangkaian kemenangan yang kami raih dan menjadi rekor mencerminkan kerja yang kami lakukan bersama Luis de la Fuente," tambahnya.

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Perjalanan Karier Penuh Tantangan

Perjalanan karier Rodri tidak lepas dari tantangan. Meski gelandang Spanyol itu telah mencapai status tinggi di sepak bola Eropa, cedera parah yang dialaminya pada September 2024 menjadi salah satu fase tersulit dalam karier profesionalnya. Ia terpaksa absen dari lapangan dalam waktu lama, sebuah pukulan telak bagi klubnya, Manchester City, dan timnas Spanyol.

Cedera berupa robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) di lutut kanan itu mengakhiri musimnya bersama tim asal Inggris tersebut, padahal ia merupakan salah satu pemain terpenting dan paling berpengaruh dalam gaya bermain tim.

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Kehilangan dirinya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahannya, tetapi juga perannya dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo pertandingan, serta kemampuannya memberikan keseimbangan yang dibutuhkan rekan-rekannya antarlini.

Meski fase itu sulit, Rodri berhasil merebut kembali posisinya secara bertahap berkat pengalamannya yang luas dan kemampuannya membaca permainan, karakteristik yang menjadikannya salah satu gelandang terbaik di dunia.

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Ia juga pernah membawa timnas Spanyol menjuarai Euro 2024, lalu meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama setelah mengungguli sejumlah bintang top dunia, sebagai puncak dari kariernya yang luar biasa.