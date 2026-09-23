Rodri soal polemik derby Madrid: Kesalahan wasit tidak menentukan liga yang terdiri dari 38 pertandingan

Rodri, kapten timnas Spanyol sekaligus bintang baru Barcelona, membuka hatinya dan mengungkap kisah menarik seputar masa depannya, menegaskan bahwa Real Madrid telah melakukan segala cara untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas lalu, dalam sebuah pengakuan yang bisa kembali memicu persaingan antara dua rival tersebut.

Pernyataan Rodri itu muncul dalam sebuah wawancara eksklusif yang dilakukan bersama jurnalis ternama Juanma Castaño dalam program populer "El Partidazo de COPE", dari dalam kamp latihan timnas Spanyol, di mana ia berbicara tentang kepindahannya ke Barcelona, peluang besarnya untuk meraih penghargaan Ballon d'Or, serta fakta seputar negosiasi dengan Real Madrid.

Pujian untuk manajemen Real Madrid

Terkait peluangnya untuk bergabung ke Real Madrid pada musim panas, Rodri tidak menampik besarnya minat Los Blancos, bahkan ia memuji cara klub itu memperlakukannya.

Rodri berkata dengan terus terang: "Real Madrid menunjukkan minat yang besar kepada saya sejak awal, dan mereka bersikap sangat ideal. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan saya. Saya berbicara dengan sejumlah orang di sana yang menyampaikan antusiasme dan keinginan kuat mereka agar saya bergabung, dan itulah yang membuat keputusan akhir saya semakin sulit."

Rodri kini menjadi salah satu nama paling menonjol di panggung dunia, setelah kepindahan musim panasnya yang menggemparkan ke Barcelona, keterkaitan namanya dengan Ballon d'Or, serta minat kuat Real Madrid terhadapnya.

Membela para wasit

Di sisi lain dari wawancara tersebut, kapten La Furia Roja itu menyinggung kontroversi wasit besar yang mewarnai pertandingan terakhir antara Atletico Madrid dan Real Madrid.

Ia berkata: "Saya tidak tahu apakah Koke bisa menarik kakinya atau tidak, tetapi pelanggaran yang ia lakukan terhadap Kang In sudah pasti layak mendapat kartu merah."

Ia menambahkan sambil membela sistem perwasitan: "Terlepas dari momen itu, wasit bisa saja melakukan kesalahan dalam satu pertandingan, tetapi kesalahan mereka tidak bisa dibandingkan dengan satu musim penuh yang terdiri dari 38 pertandingan. Mengatakan bahwa para wasit berharap Barcelona menjuarai liga sangat merugikan sepak bola."

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Ia menutup pembicaraannya dengan pesan yang tenang: "Tidak masalah mendukung dan membela klub Anda, tetapi sampai batas tertentu. Pada akhirnya kita semua manusia dan bisa berbuat salah."