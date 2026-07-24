Real Madrid menahan napas, sementara mereka berusaha merampungkan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas, menurut laporan pers.

Menurut jurnalis Inggris, Ben Jacobs, gelandang internasional Spanyol, Rodri, pemain Manchester City, mengungkap sikapnya soal kepindahan ke barisan klub kerajaan itu selama mercato saat ini.

Jacobs menyebutkan bahwa Rodri telah menjelaskan kepada para pejabat Manchester City keinginannya untuk bergabung ke Real Madrid, karena alasan olahraga dan keluarga, seraya menunjukkan bahwa manajemen klub Inggris tersebut bersiap menerima tawaran resmi, meski tetap ingin mempertahankan sang pemain.

Ia menambahkan bahwa bintang Spanyol itu tidak diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan City, di mana Rodri menempatkan kepindahan ke Real Madrid sebagai prioritas utamanya musim panas ini.

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Ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Rodri meningkat, setelah penampilan mencolok yang ia tunjukkan selama Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi salah satu elemen paling menonjol dari timnas Spanyol yang menjuarai turnamen, berkat kemampuannya mengatur tempo, memotong bola, dan membangun serangan.

Rodri terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2027, sementara di internal Los Merengues ia dipandang sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini tengah.



