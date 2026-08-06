Dalam sebuah ironi yang mungkin bukan kebetulan, kemajuan Barcelona dalam negosiasi merekrut bintang lini tengah Manchester City, Rodri, bersamaan dengan menurunnya secara tajam upaya klub tersebut untuk mendatangkan penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Hal ini membuka pintu pertanyaan: apakah keterbatasan finansial telah mendorong klub Catalan itu untuk mengorbankan "mimpi Alvarez" demi merampungkan transfer Rodri?

Alvarez sebelumnya berada di puncak daftar prioritas sang juara Liga Spanyol pada musim panas ini untuk menutupi kepergian yang diperkirakan akan terjadi dari pemain Polandia, Robert Lewandowski. Barcelona mengajukan tawaran awal sebesar 100 juta euro, tetapi manajemen Atletico Madrid menanggapinya dengan penolakan tegas, menegaskan keteguhan mereka mempertahankan pemain berusia 26 tahun itu.

Dari kegigihan menuju penyerahan diri: Atletico menutup pintu

Menurut apa yang diungkap jurnalis Mateu Moreto melalui radio "Marca", manajemen Barcelona kini menganggap transfer Alvarez praktis mustahil, dan juga merugikan, setelah semua upaya gagal menggeser sikap keras Atletico Madrid sepanjang musim panas.

Barcelona tidak menyisakan usaha apa pun untuk meyakinkan sang pemain dan klubnya, di mana direktur olahraga Deco terbang ke Madrid pekan ini untuk mengadakan pertemuan dengan Fernando Hidalgo, agen sang penyerang Argentina.

Laporan juga menyebutkan bahwa Alvarez mungkin akan menegaskan kembali keinginannya untuk pergi begitu ia kembali ke sesi latihan pekan depan guna menekan Los Rojiblancos.

Namun, meski begitu, Atletico tidak menunjukkan fleksibilitas apa pun, yang mendorong Barcelona mengibarkan bendera putih dan menganggap transfer ini nyaris mustahil.

Apakah krisis finansial memaksa Barcelona untuk memilih?

Bersamaan waktu antara terhambatnya transfer Alvarez dan bergerak cepatnya langkah untuk merekrut Rodri memunculkan pertanyaan mendasar di dalam lorong-lorong Camp Nou: apakah manajemen menyadari ketidakmungkinan mendanai kedua transfer itu sekaligus di tengah aturan Financial Fair Play?

Transfer Rodri saja bisa menghabiskan kas klub lebih dari 80 juta euro, ditambah gaji yang besar, yang mungkin membuat menggabungkannya dengan transfer Alvarez yang melampaui 100 juta euro menjadi hal yang berada di luar perhitungan realistis Barcelona pada musim panas ini.

Tampaknya manajemen olahraga yang dipimpin Deco memberikan prioritas untuk memperkuat lini tengah dengan pemain sekelas Rodri, dengan mengorbankan posisi ujung tombak, terutama dengan adanya opsi lain yang lebih murah di pasar.

Opsi serangan menyusut: Barcelona mencari alternatif

Di tengah mundurnya dari perburuan Alvarez, Barcelona mulai menjajaki alternatif penyerang, tetapi opsi cadangan mulai berguguran. Joao Pedro mendekati perpanjangan kontraknya dengan Chelsea, Eli Junior Kroupi akan absen selama beberapa bulan karena cedera, sementara Vesnik Aslani berada di ambang bergabung dengan Leipzig.

Pemain Serbia, Dusan Vlahovic, yang berstatus bebas transfer setelah kepergiannya dari Juventus, tetap menjadi salah satu nama paling menonjol yang diusulkan, di mana ia menunggu tawaran dari Barcelona di tengah persaingan dari klub Turki, Besiktas. Jasa penyerang Nigeria, Victor Osimhen, juga telah ditawarkan kepada klub.

Pertanyaan tetap menggantung: apakah Rodri benar-benar menjadi alasan sesungguhnya di balik keputusan Barcelona meninggalkan Alvarez? Hari-hari mendatang akan mengungkap apakah klub Catalan itu telah mengorbankan sang penyerang impian demi mengamankan "batu karang" lini tengah, atau justru kekerasan sikap Atletico Madrid sajalah yang menggagalkan transfer tersebut.