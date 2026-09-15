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Rodri: Pemain Ini Mengejutkanku di Barcelona, dan Aku Akan Merekrut Mantan Rekan Setimku untuk Memperkuat Lini Serang

Rodri
J. Alvarez
Raphinha
Atletico Madrid vs Osasuna
Atletico Madrid
Osasuna
LaLiga
Manchester City
Spanyol
Argentina
Brasil
Inggris

Transfer rumit kembali menjadi sorotan

Rodri, gelandang Barcelona, menegaskan kekagumannya yang besar terhadap level yang ditunjukkan rekan setimnya, Raphinha, seraya menyebut bahwa kondisi fisik yang diperlihatkan pemain Brasil itu membuatnya takjub.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Rodri yang berusia 30 tahun berbicara secara terbuka dalam sebuah wawancara dengan surat kabar tersebut, membahas sejumlah rekan setimnya di ruang ganti Barcelona.

Gelandang asal Katalan itu merupakan salah satu pendatang baru di skuad Barcelona, sehingga hampir segala sesuatu masih terasa baru baginya.

Di antara pemain yang sebelumnya tidak ia kenal adalah Raphinha, yang membuat Rodri mengungkapkan kekagumannya terhadap level dan intensitas yang diperlihatkan pemain Brasil tersebut, di tengah keputusan mengejutkan Hansi Flick untuk mengandalkannya sebagai penyerang murni.

Rodri ditanya: "Siapa pemain yang paling mengejutkanmu di tim ini?" dan ia menjawab: "Raphinha sangat mengejutkanku. Ia tidak mengejutkanku karena aku tidak tahu pemain seperti apa dia, tetapi ia pemain yang luar biasa, dan kondisi yang ia jalani sekarang sungguh hebat."

LaLiga
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Atletico Madrid
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Osasuna
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Ia menambahkan: "Aku juga tertawa karena usianya sama dengan usiaku, tetapi ia seolah memiliki kemampuan fisik... Memang benar kami memiliki karakteristik yang berbeda, itu jelas, tetapi siapa pun mungkin mengira ia berusia 24 atau 25 tahun, padahal tidak, usianya 30 tahun sepertiku, namun ia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa."

Rodri menjawab pertanyaan "Kamu pernah bermain bersamanya di Manchester City dan mengenalnya dengan baik, apakah kamu akan merekrut Julian Alvarez?", dengan mengatakan: "Ia pemain yang hebat. Tentu saja, ya, aku akan merekrut Julian. Aku juga beruntung bisa bermain bersamanya selama dua tahun, dan aku melihatnya sebagai pemain yang luar biasa. Ia juga lebih sering bermain di posisi penyerang kedua dibandingkan sebagai penyerang murni, meski ia adalah pemain yang datang dari posisi penyerang murni."

Ia menutup: "Alvarez juga beradaptasi dengan posisi di mana ia bisa bermain di belakang penyerang, atau sebagai penyerang kedua, bahkan ia pernah bermain di sejumlah pertandingan di posisi gelandang, tetapi bagiku ia adalah pemain yang menakjubkan."

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