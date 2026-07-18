Rodri: Messi adalah yang terbaik sepanjang masa... dan provokasi Argentina adalah bagian dari sepak bola

Rodri, kapten timnas Spanyol, menegaskan bahwa pesan utama bagi timnya menjelang final Piala Dunia adalah memiliki keinginan untuk menang yang lebih besar daripada rasa takut akan kekalahan, sambil menyoroti bahwa laga yang dinantikan melawan Argentina merupakan ujian terbaik untuk merebut gelar juara dunia.

Mengenai tujuan utama tim, Rodri mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Tujuannya adalah berada di posisi ini. Kami ingin memenangkan Piala Dunia dan kami tahu hal itu bisa terwujud, kami telah membuktikan bahwa kami mampu mengalahkan lawan-lawan besar, dan kini kami menghadapi lawan terberat, dan ini akan menjadi ujian yang sempurna untuk mengetahui apakah kami mampu mengangkat trofi Piala Dunia, dan kami harus memiliki keinginan untuk menang yang lebih besar daripada rasa takut akan kekalahan.”

Mengenai kekuatan tim nasional Spanyol, Rodri menjelaskan: “Semua tim memiliki kelebihan dan kelemahan. Kami adalah tim yang sulit dikalahkan, dan kami pandai menguasai area penalti serta lini tengah. Kami memiliki sedikit kelemahan, tetapi saya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri.”

Rodri juga berbicara tentang ambisi meraih gelar Piala Dunia, dengan mengatakan: “Kami datang dari proses pertumbuhan dan perkembangan yang telah membuat tim ini semakin matang. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa generasi ini akan menimbulkan banyak perdebatan. Jalan untuk menjadi juara dunia adalah apa yang telah kami lakukan dengan memenangkan Liga Bangsa-Bangsa Eropa dan Piala Eropa, dan kini kami berada di final Piala Dunia. Pada hari Minggu, kami memiliki kesempatan untuk menjadikan generasi ini tak terlupakan.”

Mengenai antusiasme penonton yang diperkirakan akan terjadi dan dukungan besar bagi timnas Argentina, Rodri mengatakan: “Saya rasa dukungan itu penting, tetapi pertandingan ditentukan di lapangan. Ada banyak kaos Spanyol di stadion, dan kami merasakan dukungan penonton kepada kami. Kami percaya pada dukungan mereka dan akan memberikan yang terbaik untuk mereka.”

Mengenai perkembangan peran kepemimpinannya dan pengaruhnya terhadap tim, ia menambahkan: “Saya telah belajar dari para pemimpin sebelumnya dan apa arti peran ini. Kini para pemain sedikit menoleh kepada saya, dan karena itulah saya harus mengambil langkah ke depan.”

Mengenai pertemuannya dengan Lionel Messi, Rodri menyatakan: “Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi siapa dia. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik sepanjang masa. Dia mampu memimpin tim nasionalnya, tetapi Argentina jauh lebih dari sekadar Messi, dan saya rasa kami adalah dua tim yang bermain dengan kerja sama tim terbaik.”

Mengenai keberhasilan Argentina mencapai dua final berturut-turut, kapten Spanyol itu berkomentar: “Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan memiliki nilai yang sangat besar, dan dalam tahap perkembangan kami saat ini, kami berusaha melakukan hal yang sama.”

Saat mengenang final Piala Dunia 2010, Rodri berkata: “Sudah lama berlalu, tetapi kita bisa mempertahankan mentalitas untuk mengejar sesuatu yang pada saat itu tampak mustahil bagi negara kita.”

Ketika ditanya apakah ia siap mengorbankan sesuatu demi gelar juara dunia, ia menjawab: “Saya tidak tahu, karena hal terhebat adalah menjadi juara dunia. Yang penting bukanlah apa yang akan Anda ubah, melainkan bahwa semuanya merupakan proses yang berkelanjutan. Yang terpenting adalah menyadarkan diri bahwa Anda mampu bermimpi untuk meraih prestasi terbesar.”

Mengenai pepatah bahwa siapa yang memenangkan pertarungan di lini tengah akan memenangkan pertandingan, ia berkomentar: “Saya tidak tahu, tapi saya percaya akan pentingnya lini tengah untuk meraih kemenangan. Kedua tim memiliki lini tengah yang hebat, dan hal ini tidak akan menjadi penentu mutlak.”

Mengenai gaya bermain tim nasional Spanyol, ia menjelaskan: “Saya tidak tahu apa gaya bermain yang kami miliki; tidak ada gaya tertentu, melainkan fase-fase berbeda dalam pertandingan, dan tidak semua pertandingan sama. Hal ini bergantung pada lawan, dan pertandingan ini akan lebih mengandalkan kekuatan fisik, namun kami mampu beradaptasi dengan situasi apa pun.”

Rodri mengakhiri pernyataannya dengan membahas provokasi yang dilakukan para pemain Argentina, sambil berkata: “Ini adalah bagian lain dari sepak bola, dan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini berkembang. Saya lebih suka memandang mereka sebagai tim yang memberikan yang terbaik dan ingin tampil dominan serta kuat, tetapi jika hal itu terjadi, kami tidak akan terjebak dalam permainan itu dan akan mengabaikannya sepenuhnya.”