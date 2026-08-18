Pemain baru Barcelona asal Spanyol, Rodri, mengungkap kisah di balik kepindahannya ke klub Catalan tersebut dari Manchester City, seraya menegaskan bahwa meninggalkan klub Inggris itu bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia memilih Barcelona sebagai "pilihan pertama" baginya.

Barcelona secara resmi mengumumkan, pada hari Selasa ini, keberhasilan mereka merekrut Rodri dari Manchester City, dengan kontrak yang berdurasi hingga 30 Juni 2030, dalam salah satu transfer paling menonjol yang dilakukan klub Catalan pada bursa transfer musim panas saat ini.

Pengumuman tersebut datang setelah tercapainya kesepakatan akhir antara kedua klub, dengan nilai total sekitar 76,5 juta euro, yang mencakup sekitar 60 juta euro tetap, ditambah bonus yang terkait dengan pencapaian syarat-syarat tertentu.

Rodri: Barcelona Adalah Pilihan Pertama Saya

Rodri berbicara, dalam konferensi pers pengenalannya sebagai pemain Barcelona, tentang alasan-alasan yang mendorongnya untuk memilih Barca, dengan berkata: "Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah hari yang sangat istimewa, dan babak baru yang sangat penting dalam karier saya."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Mengambil keputusan ini sulit, pertama karena harus meninggalkan Manchester City, klub yang telah memberi saya segalanya dan tempat saya sangat bahagia. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka, dan saya juga berterima kasih atas pengertian mereka bahwa ini adalah saat yang tepat untuk pergi."

Ia melanjutkan: "Barcelona adalah klub yang sangat hebat, dan menjadi rujukan di tingkat dunia berkat caranya memahami sepak bola dan nilai-nilai yang diwakilinya. Saya memiliki pilihan lain, tetapi Barcelona adalah pilihan pertama saya, dan itulah yang saya sampaikan kepada presiden Joan Laporta."

Pernyataan Rodri ini memperkuat laporan-laporan media yang menyebutkan bahwa Rodri menolak tawaran dari rival Real Madrid untuk bergabung dengan mereka, dan lebih memilih mengenakan seragam Barca.

Apa yang Ia Katakan tentang Busquets?

Rodri menyinggung perbandingan yang dibuat antara dirinya dan legenda Barcelona terdahulu, Sergio Busquets, dengan menjelaskan bahwa kemiripan di antara keduanya pada dasarnya kembali kepada posisi dan gaya bermain.

Ia berkata: "Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Busquets adalah rujukan besar. Saya memahami perbandingan itu karena posisi dan gaya bermain, tetapi itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya."

Ia menambahkan: "Kami memiliki karakteristik yang berbeda dan juga yang sama. Saya selalu mengaguminya dan berusaha belajar darinya serta mengambil manfaat dari beberapa hal yang ia lakukan."

Rodri melanjutkan pembicaraannya tentang Busquets, yang saat ini menjalankan peran bersama tim cadangan Barcelona: "Sekarang ia bersama tim cadangan, dan saya akan lebih sering melihatnya. Ia adalah seorang teman, rekan, dan rujukan besar."

Rodri tentang Flick: Pelatih yang Transparan dan Idenya Menarik Bagi Saya

Gelandang asal Spanyol itu mengungkap pembicaraan pertamanya dengan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, seraya menegaskan bahwa kata-kata sang pelatih menambah semangatnya untuk menjalani pengalaman barunya di Barcelona.

Rodri berkata: "Saya berbicara dengan Flick, dan ia menularkan semangatnya kepada saya. Bermain di bawah kepemimpinannya sangat memotivasi saya, ia memiliki ide yang sangat berani dalam sepak bola, dan itu sangat menarik bagi saya."

Ia menambahkan: "Saya masih memiliki ruang untuk berkembang, dan ia dapat membantu saya menjadi pemain yang lebih lengkap."

Rodri menuturkan bahwa ia lebih banyak berkomunikasi selama periode lalu dengan direktur olahraga Deco dan presiden Joan Laporta, seraya menjelaskan bahwa Flick adalah "pelatih yang transparan, dan ia memberitahumu apa yang ia cari darimu."

Ia menerangkan: "Ini berkaitan dengan peran yang dibutuhkan tim dari seorang pemain yang memiliki pengalaman. Saya ingin menularkan pengalaman ini kepada rekan-rekan saya dan datang untuk memberi tambahan."

Sambutan Meriah di Ruang Ganti

Rodri berbicara tentang kesan-kesan pertamanya di dalam tim Catalan, setelah ia menghabiskan hampir dua bulan berkomunikasi dengan sejumlah rekannya.

Ia berkata: "Saya sudah hampir dua bulan bersama banyak rekan saya, dan sambutannya sangat hangat. Ruang ganti berisi kelompok yang sangat muda, dan memiliki keinginan besar untuk mencapai hal-hal penting."

Ia menambahkan: "Saya berharap dapat memberikan apa yang saya datang untuk lakukan. Saya masuk ke ruang ganti yang kompak dan memiliki keinginan yang besar."

Siap Bermain

Rodri juga menenangkan para pendukung Barcelona terkait kesiapan fisiknya, seraya menegaskan bahwa ia mampu kembali berlatih dengan cepat.

Ia berkata: "Saya siap bermain sekarang. Operasinya sama sekali bukan sesuatu yang besar, hanya sekadar tindakan medis sederhana tanpa perlu menginap di rumah sakit."

Ia menambahkan: "Saya berharap dapat berlatih besok secara normal, dan saya akan mematuhi apa yang dipandang tepat oleh pelatih. Saya ingin menyelesaikan proses transfer dan bergabung dengan latihan Hansi secepat mungkin."

Barcelona bersiap menghadapi Al Ahly Mesir besok Rabu dalam pertandingan persahabatan Piala Joan Gamper, tetapi kemungkinan besar sang pendatang baru tidak akan tampil.