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Rodri: Impianku terwujud bersama Barcelona, dan kami akan menjuarai Liga Champions

Transfers
Rodri
Manchester City
Arsenal
LaLiga
Spanyol
Inggris

Ambisi besar

Rodri, gelandang Manchester City, telah tiba di kota Barcelona untuk merampungkan kepindahannya ke skuad klub Catalan tersebut dalam salah satu transfer terpenting klub selama bursa musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona dan Manchester City mencapai kesepakatan awal terkait transfer Rodri pada Minggu kemarin, di mana Barcelona akan membayar 60 juta euro tetap untuk sang pemain, ditambah 11 juta euro sebagai variabel yang terkait dengan gelar-gelar yang akan diraih tim.

Rodri tiba di Barcelona pada Senin malam setelah kesepakatan rampung, di mana ia tampil di hadapan sejumlah media yang telah menantinya, sebelum memberikan pernyataan pertamanya sebagai pemain baru tim Catalan tersebut, sembari menunggu penandatanganan kontraknya secara resmi.

Rodri berkata kepada para wartawan yang telah menantinya: "Saya senang bisa tiba di sini, hari-hari ini penuh kesibukan. Saya senang berada di sini. Bermain di Barcelona adalah impian. Kami akan berusaha memenangi Liga Champions dan semua yang ada di hadapan kami."

Setelah memberikan pernyataannya, sang gelandang menuju ke hotel tempat ia akan menginap hingga mendapatkan rumah barunya.

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Rodri akan menjalani pemeriksaan medis dan fisik pada Selasa pagi, sebagai persiapan untuk menandatangani kontraknya dengan Barcelona.

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