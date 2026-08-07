Rodri Buka Pintu Manchester City untuk Pemain Barcelona!

Klub Barcelona bersiap melakukan perubahan mendasar di lini tengahnya menyusul kesepakatan dengan bintang Spanyol, Rodri, yang membuka pintu bagi kepergian sejumlah nama, terutama gelandang muda Toni Marquez yang berusia 19 tahun.

Negosiasi serius

Manajemen klub Catalan itu ingin membuka jalan bagi pemain tersebut untuk pergi, dengan tetap mempertahankan klausul pembelian kembali guna menjamin kepulangannya di masa depan jika ia tampil gemilang.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Marquez saat ini tengah mempertimbangkan sejumlah tawaran menggiurkan yang datang dari klub-klub Eropa ternama.

City merencanakan transfer jangka panjang

Manchester City berada di puncak daftar peminat, dengan The Citizens berupaya mendatangkan Marquez sebagai investasi menjanjikan untuk jangka panjang.

Rencana yang diajukan tim Inggris itu mencakup merekrutnya lalu meminjamkannya ke klub Spanyol, Girona, mitra strategis City Group, dengan tujuan memberinya lebih banyak pengalaman dan penampilan di Liga Spanyol.

Sporting Braga jadi opsi yang paling mendesak

Namun tekanan terbesar datang dari klub Portugal, Sporting Braga, yang saat ini memiliki Pau Victor, mantan bek Barcelona yang menunjukkan kebahagiaan besar atas pengalamannya di Portugal.

Ketertarikan terhadap Marquez dipimpin oleh pelatih Carlos Vicens, yang sebelumnya pernah bekerja di akademi Manchester City, dan dikenal dengan kepercayaannya yang besar terhadap bakat-bakat muda serta memberi mereka peluang nyata untuk tampil, yang menjadikan Braga sebagai tujuan ideal bagi perkembangan Marquez.

Ketertarikan dari Jerman

Klub Jerman, Borussia Dortmund, pun tak ketinggalan menunjukkan ketertarikan serius terhadap pemain muda asal Catalan itu.

Klub Jerman itu memanfaatkan hubungan eratnya dengan Barcelona, yang belakangan semakin kokoh setelah rampungnya sejumlah transfer