Gelandang asal Spanyol, Rodri, semakin dekat untuk tampil sebagai starter bersama Barcelona setelah menuntaskan program rehabilitasi dan fisik khususnya, sehingga kini siap berlatih secara normal bersama rekan-rekan setimnya, di tengah antisipasi pelatih Hans Flick untuk menentukan momen yang tepat memasukkannya ke dalam susunan pemain inti.

Rodri sebelumnya bergabung terlambat ke skuad Barcelona, sehingga tidak sempat menjalani seluruh periode persiapan bersama tim. Ia juga membutuhkan waktu tambahan untuk beradaptasi setelah partisipasi intensifnya bersama timnas Spanyol di Piala Dunia, di mana ia mengerahkan upaya besar untuk membantu negaranya meraih gelar.

Gelandang Spanyol itu menjalani program khusus yang berlangsung hingga laga Barcelona melawan Rayo Vallecano, sebelum akhirnya mulai berlatih secara normal sejak pekan ini. Hal tersebut mendorong tim kepelatihan untuk mempertimbangkan waktu yang paling tepat guna memberinya kesempatan tampil sebagai starter.

Menurut surat kabar "Sport", pelatih Hans Flick merasa bimbang terhadap pemain Spanyol tersebut, sebab ia mungkin akan menurunkan Rodri dalam susunan pemain inti saat menghadapi Valencia, lusa pada hari Minggu, di Stadion Mestalla, atau mungkin lebih memilih menunda langkah tersebut hingga pertandingan yang lebih berat melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa, Rabu mendatang.

Tim kepelatihan menangani partisipasi Rodri dan beban latihannya dengan sangat cermat, dengan tujuan membawanya ke kondisi fisik terbaik selama musim yang panjang dan berat, sembari berhati-hati agar tidak menguras tenaganya di awal perjalanan.

Sejauh ini Rodri telah bermain selama 27 menit melawan Athletic Bilbao, kemudian menjalani 26 menit tambahan melawan Rayo Vallecano, dan selama dua penampilannya itu ia berhasil memberikan lebih banyak ketenangan dan kontrol atas tempo permainan Barcelona, terutama pada momen-momen ketika penampilan tim cenderung terlalu cepat.

Baca juga:

Takut Tamparan Terulang: Barcelona Bergerak Cepat Perpanjang Kontrak Hamza Abdelkarim

Di sisi lain, Marc Bernal menampilkan level yang mengesankan selama absennya Rodri. Ia tak sekadar menggantikannya, melainkan tampil dengan begitu kuat sehingga Barcelona tidak merasa perlu terburu-buru menurunkan bintang barunya secara penuh.

Level permainan yang ditampilkan Bernal memberi Flick peluang untuk mengatur partisipasi kedua pemain secara bergantian, meski prediksi menunjukkan bahwa Rodri akan menjadi pilihan utama dalam laga-laga besar begitu ia mencapai kesiapan fisik penuh.

Jadwal padat membuat Flick khawatir

Rodri diperkirakan akan memainkan peran penting saat menghadapi Valencia, baik memulai laga sebagai starter maupun kembali tampil di babak kedua, sementara peluangnya untuk memulai laga melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa, Rabu 9 September, di Stadion Spotify Camp Nou, tampak jauh lebih besar.

Barcelona menghadapi jadwal yang padat sebelum jeda internasional, sebab mereka bertemu Feyenoord pada hari Rabu, lalu menghadapi Levante pada hari Minggu 13 September di Stadion Ciudad de Valencia, sebelum menjamu Racing pada hari Rabu 16 September, kemudian menutup fase Liga Spanyol ini dengan laga melawan Sevilla pada hari Sabtu 19 September di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Jadwal berat ini memaksa tim kepelatihan untuk menangani beban fisik para pemain dengan penuh kehati-hatian, terutama Rodri, yang berusaha dipersiapkan Barcelona sebaik mungkin.

Kapten juara dunia bersiap kembali bersama Spanyol

Tekanan terhadap Rodri tidak hanya terjadi di Barcelona, sebab ia juga diperkirakan akan bergabung dengan timnas Spanyol selama jeda internasional mendatang, setelah menjadi kapten "La Roja" usai membawa timnas meraih gelar Piala Dunia.

Rodri akan hadir bersama Spanyol dalam jendela yang mencakup 4 pertandingan di UEFA Nations League, di antaranya laga melawan Inggris di Wembley pada 27 September, dalam penampilan perdana timnas Spanyol setelah menambahkan bintang kedua pada jersey-nya.

Timnas Spanyol juga akan menghadapi Republik Ceko, dan Kroasia, yang akan mereka hadapi dalam dua kesempatan, selama periode jeda internasional yang berlangsung selama dua pekan.

Meski Rodri penting bagi timnas, Luis de la Fuente selalu berhati-hati agar tidak mempertaruhkan kondisi fisik para pemainnya, hal yang memberinya keleluasaan dalam mengatur menit bermain bintang Barcelona itu.

Pelatih Spanyol itu memiliki alternatif yang bisa diandalkan pada sosok Martin Zubimendi, yang baru-baru ini kehilangan posisi intinya bersama Arsenal, namun hal itu tidak memengaruhi kepercayaan de la Fuente terhadapnya, yang terlihat jelas pada final Piala Dunia, ketika Zubimendi masuk menggantikan Rodri yang kelelahan pada babak tambahan, dan tampil dengan performa yang berpengaruh.

Baik Barcelona maupun timnas Spanyol memiliki opsi yang mampu memberi Rodri periode istirahat, sebab Bernal menjadi salah satu solusi yang tersedia bagi Flick, sementara Zubimendi bisa menggantikannya di timnas, di samping kemungkinan menempatkan pemain lain seperti Gavi di depan lini pertahanan.

Rodri tetap menjadi salah satu pemimpin paling menonjol yang diandalkan Barcelona, dan dalam waktu singkat ia berhasil memikat kekaguman rekan-rekan setimnya berkat komitmennya di dalam maupun di luar lapangan, sebab para pemain muda memandangnya sebagai teladan yang patut dicontoh, sementara para pemain berpengalaman di ruang ganti melihatnya sebagai salah satu rujukan terpenting di dalam tim.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

