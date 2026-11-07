Rodri, bintang Barcelona, mengakhiri harinya dengan semangat yang menurun, setelah mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialaminya.

Namun setelah kejutan awal, dan meski merasa sedih karena absen pada pertandingan melawan Atletico Madrid, Minggu besok, serta dua laga timnas Spanyol menghadapi Republik Ceko dan Inggris, ia menjalani masa pemulihan dengan optimisme yang besar.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa beberapa jam terakhir menunjukkan indikasi positif, yang membuat Rodri dan para dokter Barcelona meyakini bahwa peluangnya untuk tampil pada laga melawan Manchester City, pada 8 Desember mendatang, di Stadion Spotify Camp Nou, tampak memungkinkan.

Rodri telah mengabarkan kejutan menyenangkan ini kepada para pemain Barcelona, karena tujuannya adalah untuk siap 100% guna menjalani pertandingan yang sangat penting baginya.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 MCI

Laga melawan Manchester City memiliki makna khusus bagi Rodri, mengingat klub itulah yang bersamanya ia meraih kesuksesan terbesarnya, baik di level personal maupun kolektif, dan merupakan klub yang membuatnya merasa sangat berterima kasih serta akan selalu berterima kasih kepadanya.

Berdasarkan hal itu, program pemulihan dan jadwal latihan disusun dengan tujuan mempersiapkannya untuk kembali pada pekan pertama Desember. Selain itu, menghadapi tim yang pernah menjadi rumahnya selama beberapa musim menjadi motivasi tambahan baginya.