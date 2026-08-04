Gelandang bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, telah memberikan kata terakhirnya kepada Real Madrid, dengan menolak segala tawaran yang datang dari klub-klub lain selama bursa transfer musim panas ini.

Rodri masih menyisakan satu tahun dalam kontraknya bersama Manchester City, tetapi ia berkeinginan untuk meninggalkan markas Etihad dan pindah ke Real Madrid.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Rodri memiliki satu keinginan setelah meraih Piala Dunia bersama Spanyol, di mana ia juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen: menandatangani kontrak dengan Real Madrid.

Menurut radio EsRadio, yang dikutip oleh surat kabar Katalan tersebut,Real Madrid dan Manchester City telah diberitahu mengenai hal ini, sehingga mencegah klub Inggris tersebut mengizinkan klub-klub lain seperti Paris Saint-Germain atau Barcelona untuk masuk dalam persaingan memperebutkan sang pemain, yang telah diberitahu mengenai situasi ini ketika ditanya soal kondisi pemain Madrid itu.

Menurut sumber yang disebutkan, Real Madrid sebenarnya telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain Spanyol itu, dan satu-satunya langkah tersisa dalam kesepakatan ini adalah menyempurnakan sentuhan akhir pada klausul transfer, yang nilainya berkisar antara 65 hingga 75 juta euro tergantung pada variabel-variabelnya.

Disebutkan bahwa Rodri sendiri bergerak dengan menghubungi manajemen Manchester City berupaya menurunkan harga kesepakatan demi memudahkan kepindahannya ke markas Santiago Bernabeu.

Dengan tersisa kurang dari sebulan sampai bursa transfer ditutup, masa depan Rodri masih belum jelas di tengah keinginannya untuk pindah ke Real Madrid dan sikap Manchester City yang tetap mempertahankan jasanya.