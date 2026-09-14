Gelandang Barcelona asal Spanyol, Rodri, menegaskan bahwa meraih gelar Liga Champions Eropa merupakan hal yang mungkin diraih timnya pada musim ini. Namun, pada saat yang sama, ia menekankan bahwa tim Catalan itu bukanlah kandidat favorit untuk merebut gelar tersebut.

Rodri mengatakan, dalam cuplikan dari sebuah wawancara yang disorot oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Liga Champions Eropa adalah hal yang mungkin, tetapi saya tidak berpikir bahwa kami adalah kandidat favorit."

Mantan pemain Manchester City yang sebelumnya diinginkan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho untuk direkrut ini menilai bahwa Barcelona memiliki peluang untuk merebut kembali takhta Eropa setelah absen selama 12 tahun. Namun, di saat yang sama, ia menyerukan sikap realistis dan memperingatkan bahwa tim harus memperbaiki sejumlah kekurangan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Mengenai apakah ia memandang Liga Champions Eropa sebagai gelar yang mungkin diraih pada musim ini, mengingat tidak ada seorang pun di dalam Barcelona yang menyembunyikan bahwa itu adalah target terbesar, dan berdasarkan apa yang ia saksikan di ruang ganti dan latihan, surat kabar itu mengajukan pertanyaan kepada sang pemain: "Di sini tidak ada seorang pun yang menyembunyikan bahwa Liga Champions Eropa adalah target terbesar Barcelona. Berdasarkan apa yang Anda lihat di ruang ganti dan latihan, apakah menurut Anda ini gelar yang mungkin diraih pada musim ini?"

Rodri menjawab dengan menjelaskan: "Ya, saya melihat dengan jelas bahwa ini gelar yang mungkin, dan itu, jika boleh dikatakan, merupakan langkah tersisa bagi kami untuk memantapkan diri dan menunjukkan kepada Eropa jati diri tim yang kami wakili. Dari sudut pandang inilah saya tidak berpikir bahwa kami adalah kandidat favorit, karena kami harus memahami dari mana kami berasal, dan memahami apa yang diperlukan untuk menjadi juara. Tim ini masih perlu memperbaiki beberapa hal untuk menjadi juara."

Bintang baru Barcelona itu menambahkan: "Pemain-pemain seperti saya sebagian datang untuk itu, untuk berkembang dan memberi tim bagian yang menurut saya penting untuk memenangi gelar-gelar yang sangat istimewa seperti Liga Champions Eropa, karena saya rasa Liga Champions Eropa bukanlah turnamen tentang siapa yang terbaik, melainkan turnamen tentang momen-momen dan memahami hakikat momen-momen tersebut. Saya rasa mungkin inilah margin peningkatan yang tersisa bagi tim ini. Nah, jika Anda bertanya kepada saya apakah ada peluang, maka itulah alasan saya datang ke sini."

Mengenai penilaian taktis dan aspek-aspek yang harus diperbaiki, Rodri ditanya: "Berbicara pada level taktis, berikan beberapa contoh tentang apa yang harus diperbaiki. Kita telah mengalami detail-detail kehidupan sehari-hari Barcelona dan melihat bagaimana seorang bek tengah Anda diusir dalam laga melawan Atletico Madrid pada leg pertama dan yang lain pada leg kedua, lalu Anda pergi ke stadion Inter Milan dan unggul dalam skor tetapi kemudian mereka membalikkan keadaan atas Anda, dan Anda mencetak enam gol dalam agregat kedua pertandingan tetapi mereka mencetak tujuh..."

Rodri menjawab: "Anda sendiri sudah mengatakannya. Persoalannya persis seperti yang Anda katakan, yaitu menguasai momen-momen menentukan itu pada babak gugur ketika laga-laga krusial datang. Kartu merah, penalti, dan mungkin tidak kebobolan lebih dari yang seharusnya. Semua ini menentukan apakah Anda akan lolos atau tidak. Karena itu, mungkin lebih baik kami tidak terlalu bagus secara ofensif, tetapi lebih konsisten dan lebih tangguh. Dan tim-tim yang berhasil menang telah membuktikan hal itu kepada Anda, jadi inilah margin peningkatan yang kami miliki dan saya yakin akan hal itu."

Rodri menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Tetapi ini juga berkaitan dengan pengalaman, dan saya selalu mengatakannya, sebelum menang Anda harus kalah dan Anda harus belajar, dan mereka yang berhasil mengalahkan kami untuk memenangi hal-hal penting mengetahui itu. Saya telah bermain di Liga Champions Eropa entah berapa kali hingga kami berhasil memenangkannya, jadi saya memahami bahwa ada pembelajaran dari pengalaman itu, dan saya memahami bahwa para pemain belajar dari tahun ke tahun."



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