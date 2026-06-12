Rodri: Aku sudah mengkritik Javi habis-habisan... dan inilah sikapku terkait kepindahan ke Real Madrid

Rodri, bintang Spanyol dan Manchester City, menanggapi kabar yang mengaitkan namanya dengan pemilihan presiden Real Madrid melalui pernyataan mantan calon presiden Enrique Riquelme.

Program "El Larguero" mengundang bintang Spanyol tersebut untuk membicarakan suasana ruang ganti menjelang pertandingan pembuka melawan Cape Verde, di mana ia membahas masa depannya, pernyataan Enrique Riquelme, serta insiden kaki yang terinjak oleh rekan setimnya, Gavi, yang memicu kontroversi luas.

Adegan latihan tersebut menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan menjelang pertandingan persahabatan terakhir timnas Spanyol melawan Peru, setelah terjadi insiden antara Gavi dan Rodri selama sesi latihan bersama timnas.

Insiden pemain tim Catalan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran, sebelum akhirnya diketahui bahwa hal itu hanyalah ketakutan sesaat.

Kapten timnas Spanyol itu mengatakan dalam wawancara dengan program "El Larguero" di radio "Cadena SER" mengenai insiden Gavi: "Dia menendangku dengan keras... Kita semua tahu Gavi adalah pemain yang impulsif, tapi masalahnya sudah selesai dan hanya menjadi cerita belaka."

Dia melanjutkan sambil memuji rekan setimnya: "Bagi dia, hal itu biasa saja, dia bermain tanpa beban, dia masih muda dan tidak peduli. Namun, hal itulah yang kami sukai dari kepribadiannya, dan kami mencoba menasihatinya bahwa latihan berbeda dengan pertandingan resmi."

Pemain Manchester City saat ini tidak menyembunyikan kemarahannya yang sesaat terhadap Javi saat insiden itu terjadi, di mana ia mengatakan: "Pada saat itu saya tidak menyadari bahwa kamera sedang merekam saya, tapi sebenarnya saya sangat marah dan mengumpat dengan segala macam kata, tapi ya sudah (tertawa)."

Terlepas dari perannya yang sangat penting di skuad La Roja, nama Rodri menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir setelah dikaitkan dengan pemilihan presiden Real Madrid.

Calon presiden Enrique Riquelme telah menegaskan selama kampanye pemilihannya bahwa jika ia terpilih sebagai presiden, Rodri akan pindah ke skuad Los Blancos.

Rodri menanggapi hal ini dengan mengatakan: "Saya akan jujur kepada kalian, saya agak terisolasi dari hal-hal seperti ini. Memang benar beberapa berita sampai ke telinga saya, tapi saya tidak tahu persis dari mana asalnya. Namun, saya memahami bahwa ini adalah bagian dari permainan, dan kami tahu nama-nama kami disebut-sebut di sana dan kami menerimanya. Saya belum memikirkan hal ini dan tidak mengambil keputusan saat ini, dan saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Ketika saya harus mengambil keputusan, saya akan menganalisisnya, tapi saat ini belum waktunya."

Ketika ditanya tentang masa depannya, ia menjawab: "Saya tidak memikirkannya, saya sudah mengatakannya sebelumnya dan itulah kenyataannya, saya sama sekali tidak memikirkan apa pun yang berkaitan dengan masa depan saya saat ini. Piala Dunia akan menjadi penentu bagi saya, dan saya tidak fokus pada hal itu sekarang. Dengan proses yang saya lalui dan persiapan mental setelah cedera, tidak masuk akal bagi saya untuk memikirkan hal-hal lain saat ini. Saya fokus pada liga saat ini, yang bukanlah hal yang sepele, dan setelah Piala Dunia kita akan lihat apa yang akan terjadi."