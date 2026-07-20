Rodri: Aku baru saja kembali dari neraka... dan ini adalah pemain terbaik sepanjang masa

Rodri tidak hanya membawa tim nasional Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, tetapi juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik turnamen tersebut, sebelum menyampaikan pesan yang mengharukan mengenai perjalanannya kembali dari cedera parah.

Gelandang Spanyol tersebut, dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita "Reuters", mengatakan bahwa kemenangannya di Piala Dunia terjadi kurang dari dua tahun setelah ia mengalami robekan ligamen anterior cruciatum, sambil menegaskan bahwa pencapaiannya merupakan kisah yang menginspirasi bagi setiap pemain yang menghadapi cobaan.

Ia menambahkan: “Saya merasa ini seperti akhir yang sempurna untuk sebuah kisah yang utuh; sejujurnya, saya tidak menyangka hal ini.”

Ia melanjutkan: “Saya berharap generasi muda melihat bahwa seorang pemain yang mencapai puncak, lalu terjatuh ke dalam jurang, bisa bangkit kembali; ini adalah pesan tentang cara mengatasi cobaan.”

Rodri memuji semangat tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil dari penampilan individu yang cemerlang, melainkan buah dari kerja sama tim, sambil berkata: “Inilah rahasia tim nasional. Kami tidak pernah berhenti berusaha dan pada akhirnya Tuhan akan membalasnya; kami telah berani.”

Ia melanjutkan: “Kami sedang menikmati momen-momen paling membahagiakan. Tim ini luar biasa; kami menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Ini adalah turnamen terberat dalam sejarah Piala Dunia.”

Bintang Manchester City itu juga tak lupa memuji timnas Argentina, dan secara khusus memberikan pujian yang menonjol kepada Lionel Messi, dengan mengatakan: “Kami mengalahkan timnas Argentina yang hebat yang diperkuat oleh Lionel Messi, pemain terbaik dalam sejarah.”

Mengenai pertandingan final, Rodri menegaskan bahwa tim negaranya layak meraih gelar juara, sambil menambahkan: “Argentina adalah juara dunia 2022; mereka memang tidak menciptakan banyak peluang, tetapi mereka adalah tim yang sulit ditembus. Sedangkan Spanyol, mereka adalah tim yang luar biasa, dan pada akhirnya hasilnya adil.”

Rodri menutup malam bersejarah itu dengan meraih penghargaan Ballon d’Or sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026, setelah memimpin Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu, sehingga menambahkan gelar juara dunia ke dalam daftar prestasinya yang gemilang, termasuk gelar juara Eropa, Liga Champions, dan Ballon d’Or.

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