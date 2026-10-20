Keraguan seputar kondisi gelandang asal Spanyol Barcelona, Rodri, akhirnya terkonfirmasi setelah Hans Flick, pelatih tim Catalan itu, mencoretnya dari susunan pemain menghadapi laga akbar melawan Paris Saint-Germain yang dinanti-nanti pada Selasa malam ini dalam big match pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, sementara Luis Enrique, pelatih tim Paris, membuat kejutan dalam susunan pemainnya.

Beberapa laporan media menyebutkan beberapa jam sebelumnya bahwa Rodri mengalami kelelahan fisik, dan Flick lebih memilih mengistirahatkan pemain Spanyol peraih Piala Dunia itu dengan menempatkannya di bangku cadangan.

Di sisi lain, surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa duduknya Rodri di bangku cadangan tidak terkait dengan cedera serius, melainkan pelatih asal Jerman itu ingin menyiapkan sang pemain untuk El Clasico, yang dijadwalkan berlangsung Minggu depan di Liga Spanyol.

Flick menurunkan Marc Bernal di lini tengah untuk menutupi absennya Rodri, mengingat tim Catalan itu juga mengalami absennya Eric Garcia dan Jules Kounde.

Sementara itu, pemain muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, duduk di bangku cadangan Barca pada laga hari ini.

Berikut susunan pemain Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini belakang: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Lini tengah: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Lini depan: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Di sisi lain, Enrique mematahkan prediksi setelah lebih memilih Lucas Hernandez di posisi bek kiri, yang harus menghentikan ancaman Lamine Yamal, dengan mengesampingkan Lucas Digne dan Zaire-Emery.

Paris Saint-Germain menjalani laga hari ini tanpa bintangnya Nuno Mendes, sebuah tantangan yang dihadapi pelatih asal Spanyol itu.

Enrique juga mempertahankan Ferran Torres, mantan bintang Barcelona, di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Paris Saint-Germain:

Penjaga gawang: Safonov.

Lini belakang: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernandez.

Lini tengah: Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves.

Lini depan: Desire Doue, Ousmane Dembele, Kvaratskhelia.