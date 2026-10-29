Enam gol tanpa balas yang dilesakkan Al-Qadsiah ke gawang Al-Riyadh bukanlah sekadar kemenangan biasa di pekan ke-12 Liga Roshn, melainkan sebuah pesan menggema yang dialamatkan pelatih asal Irlandia Utara, Brendan Rodgers, kepada seluruh tim besar Liga Arab Saudi.

Setelah kemenangan telak 6-0 pada Kamis malam, Rodgers tampil dalam konferensi pers seusai laga untuk mengungkap balik layar transformasi menakutkan timnya di antara dua babak, sekaligus melontarkan kejutan tentang penderitaan timnya akibat tekanan jadwal yang tak kenal ampun.

Rahasia transformasi: Kedekatan antarlini

Rodgers memuji penampilan para pemainnya seraya berkata: "Hasil dan penampilan sama-sama luar biasa, dan saya menyukai apa yang ditampilkan Al-Riyadh di babak pertama. Mereka mengubah sistem permainan dan strategi, serta pelatih mereka melakukan pekerjaan yang hebat."

Ia menjelaskan bahwa meskipun timnya mencetak dua gol di babak pertama, mereka masih membutuhkan upaya lebih, dan hal itu diperbaiki di antara dua babak: "Kami membahas perlunya mendekatkan antarlini dan memperbaiki penempatan posisi," sambil menegaskan bahwa penyesuaian sederhana ini menciptakan perbedaan, di mana pressing balik membaik secara signifikan di babak kedua, dengan penguasaan bola yang lebih besar dan menunjukkan kualitas sejati, serta para pemainnya menjadi lebih cepat dan lebih langsung setelah jeda.

Al-Jaber dan Sinjari: Ganjaran bagi yang bekerja keras

Sang pelatih tak lupa memuji para pemain muda yang tampil, dan berkata dengan kegembiraan yang jelas: "Saya senang dengan tampilnya para pemain yang jarang muncul. Al-Jaber bermain dan tampil nyaman, Sinjari mencetak gol, keduanya bekerja keras, dan saya gembira mereka memanfaatkan kesempatan ini."

Mengenai raihan enam kemenangan beruntun di Kota Riyadh sejak kedatangannya pada Desember lalu, Rodgers mengejutkan semua orang dengan jawabannya: "Saya tidak tahu bahwa kami telah meraih enam kemenangan beruntun. Saya menyukai Kota Riyadh, dan kami ingin bermain di sini serta menyuguhkan sepak bola yang luar biasa."

Ia menambahkan dengan nada ambisius: "Kami berusaha menempatkan Al-Qadsiah di peta sepak bola Arab Saudi, dan ketika datang ke Riyadh untuk menghadapi klub-klub besar, memenangi laga, serta menyuguhkan penampilan yang hebat, hal itu membuat saya sangat bahagia."

Kami bukan robot: Pernyataan yang mengguncang Roshn

Meski merangkai rentetan kemenangan dan memuncaki klasemen, Rodgers menyampaikan pesan kuat tentang penderitaan fisik timnya, dengan mengungkap bahwa Al-Qadsiah memiliki jumlah hari pemulihan paling sedikit dibandingkan tim-tim besar.

Ia berkata: "Hal ini menciptakan perbedaan fisik yang besar, terutama ketika Anda bermain pada hari Jumat, lalu Senin, kemudian Kamis," sambil menyinggung dampak kelembapan yang tinggi di Al-Khobar yang menguras energi para pemain.

Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang akan tetap menjadi penanda fase ini: "Para pemain bukan robot, melainkan manusia yang merasa letih, dan apa yang mereka tampilkan secara fisik sejak awal musim adalah sesuatu yang luar biasa."

Sang pelatih memperkirakan penampilan Al-Qadsiah akan semakin membaik seiring cuaca yang lebih bersahabat dan kembalinya para pemain yang cedera, sembari mengungkapkan kepuasan penuhnya atas hasil tim di Liga Champions Asia Elite dan posisi mereka saat ini di Liga Roshn, serta menegaskan keyakinannya bahwa yang terbaik belum tiba.