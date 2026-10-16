Pelatih kepala Al Qadsiah asal Irlandia, Brendan Rodgers, merekomendasikan pemain timnas Arab Saudi untuk pindah ke Liga Primer Inggris (Premier League) pada periode mendatang.

Al Qadsiah mengalahkan tamunya Abha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Jumat ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd, Dammam, pada pekan kesembilan Liga Roshn Arab Saudi.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan gemilang bek kanan Mohammed Abu Al Shamat, yang mencetak gol kedua Al Qadsiah pada menit ke-69, setelah memanfaatkan bola jatuh di depan gawang Abha dan melepaskan tendangan kaki kiri ke dalam jala.

Rodgers memuji level penampilan Mohammed Abu Al Shamat usai pertandingan, di mana ia mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Abu Al Shamat pemain yang luar biasa, dan ia terus berkembang seiring waktu. Saya senang ia bersama saya di Al Qadsiah."

Ia menambahkan: "Tentu saja (Abu Al Shamat) punya peluang untuk sukses di liga terkuat di dunia (Premier League), tetapi saya ingin ia tetap bersama kami agar bisa tumbuh dan berkembang, serta memberikan banyak hal bagi sepak bola Arab Saudi."

Bek timnas Arab Saudi itu melanjutkan penampilan gemilangnya pada musim ini di Liga Roshn, di mana ia mencatatkan kontribusi kedelapannya melalui golnya ke gawang Abha, dengan rincian 4 gol dan 4 assist.

Perlu disebutkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain inti di timnas Arab Saudi pada turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", dan membawa timnya meraih gelar tersebut setelah penantian 23 tahun, usai mengalahkan Uni Emirat Arab di final dengan dua gol tanpa balas.