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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rodgers Menjawab: Apakah Rijnders Memulai Petualangannya bersama Al-Qadsiah Melawan Al-Ittihad?

Al Qadsiah vs Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Saudi Pro League
T. Reijnders
B. Rodgers
Arab Saudi
Belanda
Irlandia Utara

Bintang Belanda itu bergabung dengan tim Sharqawi dari Manchester City

Pelatih Irlandia Utara, Brendan Rodgers, direktur teknik tim Al-Qadsiah, mengungkapkan situasi pemain barunya asal Belanda, Tijjani Reijnders, terkait keikutsertaannya bersama tim dalam laga menghadapi Al-Ittihad mendatang di Liga Roshn Saudi.

Al-Qadsiah akan menjamu Al-Ittihad, lusa Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, dalam pekan kedua kompetisi Liga Roshn Saudi.

Rodgers menggelar konferensi pers, hari Rabu ini, beberapa menit setelah Al-Qadsiah mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Reijnders secara resmi dari Manchester City, dalam kesepakatan senilai 61 juta euro.

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Pelatih Irlandia itu ditanya soal situasi pemain Belanda tersebut terkait keikutsertaannya dalam laga melawan Al-Ittihad, dan ia menjawab kepada surat kabar Saudi "Al-Yaum": "Kita lihat saja, jika kondisi Tijjani sudah beres dari sisi pendaftaran, maka tentu ia bisa saja tampil dalam pertandingan."

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Ia menambahkan: "Saya berjanji kami akan menampilkan yang terbaik dari kemampuan kami, dan kami akan menjadi tim yang kompetitif musim ini, serta kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami untuk memenangi setidaknya satu gelar dari empat kompetisi yang kami ikuti."

Al-Qadsiah mengikuti 4 kompetisi selama musim baru, yang paling menonjol adalah Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, ditambah Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, dan Piala Super Saudi.

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