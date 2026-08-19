Pelatih Irlandia Utara, Brendan Rodgers, direktur teknik tim Al-Qadsiah, mengungkapkan situasi pemain barunya asal Belanda, Tijjani Reijnders, terkait keikutsertaannya bersama tim dalam laga menghadapi Al-Ittihad mendatang di Liga Roshn Saudi.

Al-Qadsiah akan menjamu Al-Ittihad, lusa Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, dalam pekan kedua kompetisi Liga Roshn Saudi.

Rodgers menggelar konferensi pers, hari Rabu ini, beberapa menit setelah Al-Qadsiah mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Reijnders secara resmi dari Manchester City, dalam kesepakatan senilai 61 juta euro.

Pelatih Irlandia itu ditanya soal situasi pemain Belanda tersebut terkait keikutsertaannya dalam laga melawan Al-Ittihad, dan ia menjawab kepada surat kabar Saudi "Al-Yaum": "Kita lihat saja, jika kondisi Tijjani sudah beres dari sisi pendaftaran, maka tentu ia bisa saja tampil dalam pertandingan."

Ia menambahkan: "Saya berjanji kami akan menampilkan yang terbaik dari kemampuan kami, dan kami akan menjadi tim yang kompetitif musim ini, serta kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami untuk memenangi setidaknya satu gelar dari empat kompetisi yang kami ikuti."

Al-Qadsiah mengikuti 4 kompetisi selama musim baru, yang paling menonjol adalah Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, ditambah Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, dan Piala Super Saudi.