Roda JC berhasil menghindari kekalahan kandang di menit-menit akhir dan masih memiliki peluang penuh untuk bersaing di babak play-off

Roda JC berhasil menghindari kekalahan di menit-menit akhir pada Selasa malam dalam babak play-off Keuken Kampioen. Untuk waktu yang lama, RKC Waalwijk tampak akan membawa pulang kemenangan berkat tendangan keras Denilho Cleonise, namun di detik-detik terakhir Tomas Kalinauskas mencetak gol penyeimbang: 1-1. Pertandingan leg kedua akan digelar pada Jumat.

Tim tamu dari Waalwijk memulai pertandingan dengan lemah dan membuat beberapa kesalahan ceroboh dalam membangun serangan. Namun, Roda gagal memanfaatkannya: Michael Breij, Iman Griffith, dan Joey Paul Muller kurang tajam dalam penyelesaian akhir.

Tim tuan rumah gagal menerjemahkan dominasi mereka menjadi gol, dan hal itu nyaris berakibat fatal menjelang akhir babak pertama. Jesper Uneken mendapat peluang emas untuk mencetak gol pembuka, namun upayanya diselamatkan dengan gemilang oleh kiper Justin Treichel.

Namun, setelah jeda, Roda justru harus menelan pukulan telak. Bola pantul mendarat di kaki Cleonise, yang menciptakan ruang untuk dirinya sendiri dan melepaskan tendangan mematikan. Bola melesat indah ke sudut gawang: 0-1.

RKC pun memimpin secara mengejutkan, membuat Roda tiba-tiba harus mengejar ketertinggalan. Penampilan tuan rumah terlihat lesu, namun di menit-menit akhir skor menjadi 1-1. Tomas Kalinauskas mencetak gol dari tepi kotak penalti dan membuat Parkstad Limburg Stadion bergemuruh.

Roda mengalami keseimbangan yang dramatis dalam pertandingan kandang musim ini. Di liga, hanya empat dari 19 pertandingan di Parkstad Limburg Stadion yang dimenangkan. Di laga tandang, performa mereka jauh lebih baik, sehingga masih ada harapan menjelang Jumat, saat leg kedua dimainkan di Waalwijk. Pemenang dari dua leg ini akan menjadi lawan Willem II di babak berikutnya playoff.