Robin van Persie tidak mengubah susunan tim dalam upayanya merebut tiket ke Liga Champions

Feyenoord berjuang untuk merebut posisi kedua di klasemen Eredivisie dan karenanya ingin meraih tiga poin saat bertandang ke markas Fortuna Sittard. Robin van Persie telah merilis susunan pemain tim asal Rotterdam tersebut untuk pertandingan yang akan dimulai pukul 14.30.

Van Persie mempertahankan formasi yang pekan lalu menang 3-1 atas FC Groningen. Artinya, Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang, sementara Mats Deijl (kanan) dan Jordan Bos (kiri) akan bertugas di sayap pertahanan. Gernot Trauner kembali mendapat tempat di starting line-up, dengan Tsuyoshi Watanabe sebagai rekan duetnya di lini belakang.

Sepertinya Givairo Read akan menjadi starter, namun Van Persie tidak mau mengambil risiko dengan bek muda tersebut dan memilih Deijl sebagai gantinya.

Thijs Kraaijeveld kembali dipindahkan ke lini tengah karena absennya Jakub Moder. Oussama Targhalline dan Luciano Valente melengkapi trio gelandang tim peringkat dua dari Rotterdam.

Tobias van den Elshout kembali mendapat kesempatan dari Van Persie untuk membuktikan diri di posisi sayap kiri. Anis Hadj Moussa mengisi sayap kanan di Sittard dan Ayase Ueda menjadi ujung tombak serangan tim Rotterdam.

Tim Rotterdam melihat NEC (1-1) dan Ajax (2-2) tidak menang pada Sabtu malam dan mendapatkan kesempatan emas untuk mengokohkan posisi kedua.

Susunan pemain Fortuna Sittard: Branderhorst; Hubner, Marquez, Kasanwirjo, Dahlhaus; Van Ottele, Brittijn, Duivestijn; Ihattaren, Sierhuis, Limnios.

Susunan pemain Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.