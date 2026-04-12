Robin van Persie sangat marah dan dengan lantang meneriakkan kata-kata kemarahan ke arah kamera ESPN

Robin van Persie sangat marah kepada Serdar Gözübüyük selama pertandingan krusial antara Feyenoord dan NEC. Wasit tersebut memberikan kartu kuning kepada Philippe Sandler, namun pelatih kepala Feyenoord sama sekali tidak memahami keputusan tersebut.

Kejadian tersebut terjadi tak lama setelah babak kedua dimulai, saat tim asal Rotterdam itu memimpin 0-1 di De Goffert. Sebuah umpan panjang dari belakang berakhir di kaki Ayase Ueda, yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Gonzalo Crettaz.

Pemain asal Jepang itu mengontrol bola dengan cukup baik, dan kemudian disentuh oleh Sandler. Gözübüyük awalnya sama sekali mengabaikan insiden terjatuhnya Ueda. Hal itu memicu kemarahan hebat dari Van Persie di pinggir lapangan.

Mantan penyerang top itu sangat marah kepada wasit keempat dan mengulanginya lagi ketika wasit dipanggil ke layar VAR. Gözübüyük kemudian menghukum Van Persie dengan kartu kuning.

Setelah meninjau tayangan ulang, Gözübüyük menilai kartu kuning sudah cukup, kemungkinan karena Ueda belum sepenuhnya menguasai bola dan Crettaz mungkin lebih dulu mencapai bola.

Keputusan itu membuat Van Persie kesal. Dengan marah, ia kembali menyoraki wasit keempat. "Apa yang dia lakukan?!", teriaknya ke arah wasit. "Ini kan pemain yang sudah lolos?! Luar biasa!"