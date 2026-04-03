Robin van Persie memuji 'pemain berkualitas' dalam skuad Feyenoord

Gernot Trauner sedang dalam proses pemulihan di Feyenoord, yang disambut gembira oleh pelatih Robin van Persie. Bek tengah asal Austria (34) ini belum bermain sama sekali musim ini akibat cedera tendon Achilles yang berkepanjangan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trauner semakin sering berlatih bersama tim. Van Persie memandang perkembangan ini dengan sangat positif, meskipun masih menjadi pertanyaan apakah pemain berpengalaman ini akan mendapat kesempatan bermain di pekan-pekan terakhir musim ini.

''Setiap kali dia ikut berlatih, saya benar-benar sangat senang. Dia benar-benar pemain kelas atas,'' kata Van Persie dengan gembira pada konferensi pers Jumat menjelang laga tandang melawan FC Volendam pada Minggu.

''Gernot juga bekerja sangat keras untuk itu. Kita akan lihat ke mana hal ini akan membawa kita. Menuju periode mendatang dan musim depan,'' kata Van Persie merujuk pada fakta bahwa kontrak Trauner yang akan berakhir telah secara resmi dibatalkan per 1 April. Itu adalah prosedur standar bagi pemain dengan kontrak yang berakhir pada musim panas.

''Saya terutama senang sekarang bisa lebih sering melihatnya di lapangan latihan, karena sangat luar biasa bahwa ketika Anda absen begitu lama, Anda langsung bisa mencapai level itu. Tidak banyak pemain yang bisa melakukannya,'' kata Van Persie, yang juga membahas kondisi fisik Anis Hadj Moussa.

Penyerang sayap tersebut absen karena cedera saat melawan Ajax dan akibatnya harus melewatkan pertandingan internasional bersama Aljazair. ''Dia kembali minggu lalu, telah berlatih secara terpisah, dan masih melakukannya minggu ini. Jadi, kita harus menunggu hingga hari Minggu,'' jelas pelatih Feyenoord tersebut.